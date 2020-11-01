https://ria.ru/20201101/muzykant-1582562795.html

В Москве музыкант умер во время выступления

В Москве музыкант умер во время выступления

На востоке Москвы во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate, сообщает "МК". РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T19:22

2020-11-01T19:22

2020-11-01T19:22

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На востоке Москвы во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate, сообщает "МК".Молодой человек внезапно потерял сознание. Его попытались привести в чувство, однако мужчина умер на месте.Неизвестно, были ли у музыканта проблемы со здоровьем. Причина смерти не уточняется.

https://ria.ru/20201101/chat-1582560028.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия