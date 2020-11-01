https://ria.ru/20201101/muzykant-1582562795.html
В Москве музыкант умер во время выступления
В Москве музыкант умер во время выступления
На востоке Москвы во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate, сообщает "МК". РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T19:22
2020-11-01T19:22
2020-11-01T19:22
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На востоке Москвы во время выступления скончался 24-летний гитарист группы losdate, сообщает "МК".Молодой человек внезапно потерял сознание. Его попытались привести в чувство, однако мужчина умер на месте.Неизвестно, были ли у музыканта проблемы со здоровьем. Причина смерти не уточняется.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия