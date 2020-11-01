https://ria.ru/20201101/murashko-1582537611.html

Мурашко рассказал, как коронавирус изменит жизнь людей

Мурашко рассказал, как коронавирус изменит жизнь людей

Коронавирус не радикально изменит жизнь, но оставит свой отпечаток, например, уже сейчас при приветствии мы с осторожностью подаем руку, считает министр... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:52

2020-11-01T14:52

2020-11-01T14:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Коронавирус не радикально изменит жизнь, но оставит свой отпечаток, например, уже сейчас при приветствии мы с осторожностью подаем руку, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, он оставит свой отпечаток, никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет. Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше. Мы к этому стремимся сами, мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку", - сказал Мурашко в эфире телеканала "НТВ", отвечая на вопрос, сильно ли изменит коронавирус жизнь людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582027993.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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