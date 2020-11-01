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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/murashko-1582537611.html
Мурашко рассказал, как коронавирус изменит жизнь людей
Мурашко рассказал, как коронавирус изменит жизнь людей
Коронавирус не радикально изменит жизнь, но оставит свой отпечаток, например, уже сейчас при приветствии мы с осторожностью подаем руку, считает министр... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:52
2020-11-01T14:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Коронавирус не радикально изменит жизнь, но оставит свой отпечаток, например, уже сейчас при приветствии мы с осторожностью подаем руку, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, он оставит свой отпечаток, никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет. Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше. Мы к этому стремимся сами, мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку", - сказал Мурашко в эфире телеканала "НТВ", отвечая на вопрос, сильно ли изменит коронавирус жизнь людей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582027993.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко рассказал, как коронавирус изменит жизнь людей

14:52 01.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Коронавирус не радикально изменит жизнь, но оставит свой отпечаток, например, уже сейчас при приветствии мы с осторожностью подаем руку, считает министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Думаю, что не радикально. Конечно, это стресс, он оставит свой отпечаток, никто не гарантирует, что каких-то следующих вызовов не будет. Но думаю, что мы историческую память не разрушим, какие-то приобретенные новые навыки не дадут нам забыть то, что мы делали раньше. Мы к этому стремимся сами, мы интуитивно понимаем, что нужно осторожнее подавать руку", - сказал Мурашко в эфире телеканала "НТВ", отвечая на вопрос, сильно ли изменит коронавирус жизнь людей.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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