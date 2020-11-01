https://ria.ru/20201101/moskva-1582518414.html

В Москве госпитализировали 1131 пациента с коронавирусом

В Москве госпитализировали 1131 пациента с коронавирусом

Порядка 1131 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T11:02

2020-11-01T11:02

2020-11-01T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Порядка 1131 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтвержден 5261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в больницы поступил 1131 пациент с COVID-19", — сообщили в штабе.Отмечается, что 12% среди заболевших - дети, 45,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших - люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",— отметили в оперштабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва