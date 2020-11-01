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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/moskva-1582518414.html
В Москве госпитализировали 1131 пациента с коронавирусом
В Москве госпитализировали 1131 пациента с коронавирусом
Порядка 1131 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:02
2020-11-01T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Порядка 1131 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице подтвержден 5261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в больницы поступил 1131 пациент с COVID-19", — сообщили в штабе.Отмечается, что 12% среди заболевших - дети, 45,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших - люди старше 80 лет."Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",— отметили в оперштабе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Москве госпитализировали 1131 пациента с коронавирусом

11:02 01.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинские работники в приемном отделении временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Порядка 1131 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"В столице подтвержден 5261 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки в больницы поступил 1131 пациент с COVID-19", — сообщили в штабе.
Отмечается, что 12% среди заболевших - дети, 45,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,2% – от 46 до 65 лет, еще 9,6% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших - люди старше 80 лет.
"Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением",— отметили в оперштабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
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