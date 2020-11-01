https://ria.ru/20201101/moskva-1582507629.html

В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь

В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь

Небольшой дождь во второй половине дня и до 7 градусов тепла ожидается в первый день ноября в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:44

2020-11-01T08:44

2020-11-01T08:44

михаил леус

погода

москва

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Небольшой дождь во второй половине дня и до 7 градусов тепла ожидается в первый день ноября в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять северная периферия южного циклона. Погода облачная, во второй половине дня местами, преимущественно в южной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. В городе - плюс 5-7, по области - плюс 3-8. Ветер северо-восточный, 4-9 метра в секунду", - сообщил Леус.Атмосферное давление изменится мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20201101/oktyabr-1582507087.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил леус, погода, москва, общество