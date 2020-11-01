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В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
Небольшой дождь во второй половине дня и до 7 градусов тепла ожидается в первый день ноября в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:44
2020-11-01T08:44
михаил леус
погода
москва
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Небольшой дождь во второй половине дня и до 7 градусов тепла ожидается в первый день ноября в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет определять северная периферия южного циклона. Погода облачная, во второй половине дня местами, преимущественно в южной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. В городе - плюс 5-7, по области - плюс 3-8. Ветер северо-восточный, 4-9 метра в секунду", - сообщил Леус.Атмосферное давление изменится мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20201101/oktyabr-1582507087.html
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михаил леус, погода, москва, общество

В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь

08:44 01.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Небольшой дождь во второй половине дня и до 7 градусов тепла ожидается в первый день ноября в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет определять северная периферия южного циклона. Погода облачная, во второй половине дня местами, преимущественно в южной половине Москвы и области, пройдут небольшие дожди. В городе - плюс 5-7, по области - плюс 3-8. Ветер северо-восточный, 4-9 метра в секунду", - сообщил Леус.
Атмосферное давление изменится мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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Михаил ЛеусПогодаМоскваОбщество
 
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