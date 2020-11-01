https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582576989.html
Додон лидирует на выборах президента Молдавии
Додон лидирует на выборах президента Молдавии
Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил, что начался подсчет голосов на выборах президента. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T23:10
2020-11-01T23:10
2020-11-02T00:30
майя санду
цик молдавии
игорь додон
молдавия
в мире
президентские выборы в молдавии — 2020
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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил, что начался подсчет голосов на выборах президента. "Представляем первые результаты. Как вы видите, лидирует Игорь Додон", — сказал Чимил на брифинге.После обработки 70% протоколов Додон набрал 36,28% голосов. Следом идет лидер проевропейской оппозиции, глава партии "Действие и солидарность" и бывший премьер Майя Санду. Она набирает 30,93%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Додоном и Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582570693.html
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582545201.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя санду, цик молдавии, игорь додон, молдавия, в мире, президентские выборы в молдавии — 2020