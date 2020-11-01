Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582576989.html
Додон лидирует на выборах президента Молдавии
Додон лидирует на выборах президента Молдавии
Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил, что начался подсчет голосов на выборах президента. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T23:10
2020-11-02T00:30
майя санду
цик молдавии
игорь додон
молдавия
в мире
президентские выборы в молдавии — 2020
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582527470_0:150:3110:1899_1400x0_80_0_0_1b3aa1dda4555cbef6f68039d1930d2c.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил, что начался подсчет голосов на выборах президента. "Представляем первые результаты. Как вы видите, лидирует Игорь Додон", — сказал Чимил на брифинге.После обработки 70% протоколов Додон набрал 36,28% голосов. Следом идет лидер проевропейской оппозиции, глава партии "Действие и солидарность" и бывший премьер Майя Санду. Она набирает 30,93%.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Додоном и Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582570693.html
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582545201.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582527470_190:0:2921:2048_1400x0_80_0_0_a65e1e7fb431134b2bbc23241c1e4bc4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя санду, цик молдавии, игорь додон, молдавия, в мире, президентские выборы в молдавии — 2020

Додон лидирует на выборах президента Молдавии

23:10 01.11.2020 (обновлено: 00:30 02.11.2020)
 
© Sputnik / Михай КараушЖенщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Sputnik / Михай Карауш
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Председатель Центральной избирательной комиссии Молдавии Дорин Чимил сообщил, что начался подсчет голосов на выборах президента.
"Представляем первые результаты. Как вы видите, лидирует Игорь Додон", — сказал Чимил на брифинге.
После обработки 70% протоколов Додон набрал 36,28% голосов. Следом идет лидер проевропейской оппозиции, глава партии "Действие и солидарность" и бывший премьер Майя Санду. Она набирает 30,93%.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%.
Вице-премьер министр, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 20:58
Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе потребовал отставки глав МИД и ЦИК
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок Додоном и Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

Перекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 16:14
Депутат из партии Санду заблокировал дорогу избирателям из Приднестровья
 
Майя СандуЦИК МолдавииИгорь ДодонМолдавияВ миреПрезидентские выборы в Молдавии — 2020
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Названа возможная причина возгорания на нефтешахте в Коми
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
Лента новостейМолния