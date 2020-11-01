Депутат из партии Санду заблокировал дорогу избирателям из Приднестровья
16:14 01.11.2020 (обновлено: 16:29 01.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПерекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил журналистам, что заблокировал движение по дороге из города Бендеры в село Варница, где открыт избирательный участок для приднестровцев, желающих принять участие в выборах президента республики.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Полиция Молдавии к этому часу зафиксировала 15 нарушений, в пяти случаях речь идет о попытках блокировать дороги, ведущие к избирательным участкам. Один из таких случаев произошел на дороге, ведущей из приднестровского города Бендеры в молдавское село Варница, дорогу заблокировал личным автомобилем депутат из партии Майи Санду, которая баллотируется на пост президента.
"Я перекрыл дорогу своей машиной, тем самым я протестую против организованного подвоза людей из Приднестровья. Утром такое было, здесь были микроавтобусы, которые ехали не по одному рейсу туда-сюда, с этими людьми разговаривали, они вообще не в курсе политической ситуации в Молдавии", - заявил Гросу журналистам.
Он заявил, что проехать могут те избиратели, которые действительно заинтересованы в политической ситуации в Молдавии, для этого их спрашивают, сколько кандидатов участвуют в выборах президента республики.
В тоже время пресс-служба партии "Действие и солидарность" распространила заявление для СМИ, в котором говорится, что политформирование собирает фото- и видеодоказательства попытки фальсификации выборов при помощи организованного подвоза граждан Молдавии из Приднестровья. Также отмечается, что партия подала несколько заявлений в районные отделения полиции, чтобы сообщить о нарушениях.
Председатель ЦИК Молдавии Дорин Чимил сообщил на брифинге, что попытка помешать голосованию жителей Приднестровья грозит уголовной ответственностью. Для приднестровцев открыто 42 избирательных участка в разных районах на правом берегу Днестра, поскольку официальный Кишинев не может контролировать проведение избирательного процесса на территории самого Приднестровья.
Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.