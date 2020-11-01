https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582545201.html

Депутат из партии Санду заблокировал дорогу избирателям из Приднестровья

Депутат из партии Санду заблокировал дорогу избирателям из Приднестровья

Депутат парламента Молдавии от партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил журналистам, что заблокировал движение по дороге из города Бендеры в село... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:14

2020-11-01T16:14

2020-11-01T16:29

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

бендеры

приднестровская молдавская республика

молдавия

кишинев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582547217_0:0:3043:1713_1400x0_80_0_0_6be3ca4654d24f9637d5a85849539348.jpg

КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии от партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу заявил журналистам, что заблокировал движение по дороге из города Бендеры в село Варница, где открыт избирательный участок для приднестровцев, желающих принять участие в выборах президента республики.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. Полиция Молдавии к этому часу зафиксировала 15 нарушений, в пяти случаях речь идет о попытках блокировать дороги, ведущие к избирательным участкам. Один из таких случаев произошел на дороге, ведущей из приднестровского города Бендеры в молдавское село Варница, дорогу заблокировал личным автомобилем депутат из партии Майи Санду, которая баллотируется на пост президента."Я перекрыл дорогу своей машиной, тем самым я протестую против организованного подвоза людей из Приднестровья. Утром такое было, здесь были микроавтобусы, которые ехали не по одному рейсу туда-сюда, с этими людьми разговаривали, они вообще не в курсе политической ситуации в Молдавии", - заявил Гросу журналистам.Он заявил, что проехать могут те избиратели, которые действительно заинтересованы в политической ситуации в Молдавии, для этого их спрашивают, сколько кандидатов участвуют в выборах президента республики.В тоже время пресс-служба партии "Действие и солидарность" распространила заявление для СМИ, в котором говорится, что политформирование собирает фото- и видеодоказательства попытки фальсификации выборов при помощи организованного подвоза граждан Молдавии из Приднестровья. Также отмечается, что партия подала несколько заявлений в районные отделения полиции, чтобы сообщить о нарушениях.Председатель ЦИК Молдавии Дорин Чимил сообщил на брифинге, что попытка помешать голосованию жителей Приднестровья грозит уголовной ответственностью. Для приднестровцев открыто 42 избирательных участка в разных районах на правом берегу Днестра, поскольку официальный Кишинев не может контролировать проведение избирательного процесса на территории самого Приднестровья.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

https://ria.ru/20201101/dodon-1582525564.html

https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582505396.html

https://ria.ru/20201101/vybory-1582251077.html

бендеры

приднестровская молдавская республика

молдавия

кишинев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, бендеры, приднестровская молдавская республика, молдавия, кишинев, в мире