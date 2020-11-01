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https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582521372.html
Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе принял участие в выборах
Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе принял участие в выборах
Кандидат на пост президента Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе принял участие в выборах главы государства и заявил, что этот... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:31
2020-11-01T11:31
президентские выборы в молдавии — 2020
андрей нэстасе
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе принял участие в выборах главы государства и заявил, что этот день важен для страны.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Я многого жду от выборов, потому что мы потеряли много возможностей для Молдавии, сегодняшний день очень важен. Я прошу всех граждан принять участие в голосовании и проголосовать за страну завтрашнего дня, из которой не захочется уезжать", - сказал Нэстасе.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Еслли ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582520899.html
https://ria.ru/20201101/vybory-1582251077.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, андрей нэстасе, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе принял участие в выборах

11:31 01.11.2020
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкВице-премьер министр, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019
Вице-премьер министр, министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе принял участие в выборах главы государства и заявил, что этот день важен для страны.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года.
Председатель Партии социалистов в Республике Молдова Зинаида Гречаный отвечает на вопросы журналистов после голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
11:29
Спикер парламента Молдавии проголосовала на выборах президента
"Я многого жду от выборов, потому что мы потеряли много возможностей для Молдавии, сегодняшний день очень важен. Я прошу всех граждан принять участие в голосовании и проголосовать за страну завтрашнего дня, из которой не захочется уезжать", - сказал Нэстасе.
Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Еслли ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
Предвыборная агитация в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
01:13
Процедура выборов президента Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Андрей НэстасеМайя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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