https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582521372.html

Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе принял участие в выборах

Кандидат в президенты Молдавии Нэстасе принял участие в выборах

Кандидат на пост президента Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе принял участие в выборах главы государства и заявил, что этот... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T11:31

2020-11-01T11:31

2020-11-01T11:31

президентские выборы в молдавии — 2020

андрей нэстасе

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе принял участие в выборах главы государства и заявил, что этот день важен для страны.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Я многого жду от выборов, потому что мы потеряли много возможностей для Молдавии, сегодняшний день очень важен. Я прошу всех граждан принять участие в голосовании и проголосовать за страну завтрашнего дня, из которой не захочется уезжать", - сказал Нэстасе.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Еслли ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582520899.html

https://ria.ru/20201101/vybory-1582251077.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, андрей нэстасе, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире