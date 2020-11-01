Спикер парламента Молдавии проголосовала на выборах президента
© РИА Новости / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПредседатель Партии социалистов в Республике Молдова Зинаида Гречаный отвечает на вопросы журналистов после голосования на референдуме по отставке Дорина Киртоакэ с поста мэра Кишинева. 19 ноября 2017
КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный приняла участие в выборах президента республики, она проголосовала за то, чтобы в стране был мир и спокойствие.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года.
"Я проголосовала за то, чтобы в стране были мир и спокойствие, за президента, которым бы гордился народ, который заботился о стране и мог позаботиться обо всех, от этого зависит благополучие", - сказала Гречаный.
Спикер парламента, которая также возглавляет партию социалистов, намерена в течение дня следить за проведением выборов. Она сказала, что заинтересована в том, чтобы выборы прошли честно.
Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.