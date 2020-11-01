https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582520899.html

Спикер парламента Молдавии проголосовала на выборах президента

Спикер парламента Молдавии проголосовала на выборах президента

Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный приняла участие в выборах президента республики, она проголосовала за то, чтобы в стране был мир и... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T11:29

2020-11-01T11:29

2020-11-01T11:29

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

зинаида гречаный

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный приняла участие в выборах президента республики, она проголосовала за то, чтобы в стране был мир и спокойствие.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Я проголосовала за то, чтобы в стране были мир и спокойствие, за президента, которым бы гордился народ, который заботился о стране и мог позаботиться обо всех, от этого зависит благополучие", - сказала Гречаный.Спикер парламента, которая также возглавляет партию социалистов, намерена в течение дня следить за проведением выборов. Она сказала, что заинтересована в том, чтобы выборы прошли честно.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.

https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582514727.html

https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582505396.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, зинаида гречаный, молдавия, в мире