https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582516350.html
Кандидат в президенты Молдавии Цыку проголосовал на выборах
Кандидат в президенты Молдавии Цыку проголосовал на выборах
Кандидат на пост президента Молдавии от партии Национального единства Октавиан Цыку заявил, что отдал свой голос за будущее рядом с Румынией и присоединение к... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:41
2020-11-01T10:41
2020-11-01T10:59
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игорь додон
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Кандидат на пост президента Молдавии от партии Национального единства Октавиан Цыку заявил, что отдал свой голос за будущее рядом с Румынией и присоединение к НАТО.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Жители Молдавии должны мобилизоваться и прийти на участки. Я проголосовал за будущее рядом с Румынией, за присоединение к НАТО, чтобы люди жили в безопасности", - сказал Цыку.Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.Местное законодательство предусматривает, что выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Если ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582514378.html
https://ria.ru/20201101/vybory-1582251077.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майя санду, игорь додон, нато, румыния, молдавия, кишинев, в мире