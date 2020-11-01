https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582514727.html

Экс-премьер Молдавии Санду проголосовала на выборах президента

Экс-премьер Молдавии Санду проголосовала на выборах президента

Экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду проголосовала на выборах президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:25

2020-11-01T10:25

2020-11-01T11:03

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

кишинев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582518276_0:237:3051:1953_1400x0_80_0_0_957cbde2ada69e7f7f4ba4e18f94db76.jpg

КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду проголосовала на выборах президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.Санду отдала голос на избирательном участке в лицее имени Петру Рареша в Кишиневе.Еще до прибытия Санду на участок на нем собралось большое количество журналистов. Представителей СМИ и жителей страны, пришедших отдать голос, из-за ситуации с коронавирусом в стране на участке просят надеть маску и продезинфицировать руки, а также соблюдать социальную дистанцию, а на входе измеряют температуру. Члены избирательной комиссии также носят защитные маски и перчатки.Президентские выборы проходят в Молдавии 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе действующего президента Игоря Додона и экс-премьера Майю Санду. Согласно соцопросам, они являются основными претендентами на победу.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582514378.html

https://ria.ru/20201101/vybory-1582251077.html

молдавия

кишинев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире