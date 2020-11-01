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Экс-премьер Молдавии Санду проголосовала на выборах президента
Экс-премьер Молдавии Санду проголосовала на выборах президента
Экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду проголосовала на выборах президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:25
2020-11-01T11:03
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду проголосовала на выборах президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.Санду отдала голос на избирательном участке в лицее имени Петру Рареша в Кишиневе.Еще до прибытия Санду на участок на нем собралось большое количество журналистов. Представителей СМИ и жителей страны, пришедших отдать голос, из-за ситуации с коронавирусом в стране на участке просят надеть маску и продезинфицировать руки, а также соблюдать социальную дистанцию, а на входе измеряют температуру. Члены избирательной комиссии также носят защитные маски и перчатки.Президентские выборы проходят в Молдавии 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе действующего президента Игоря Додона и экс-премьера Майю Санду. Согласно соцопросам, они являются основными претендентами на победу.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582514378.html
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире

Экс-премьер Молдавии Санду проголосовала на выборах президента

10:25 01.11.2020 (обновлено: 11:03 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Экс-премьер, лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду проголосовала на выборах президента Молдавии, передает корреспондент РИА Новости.
Санду отдала голос на избирательном участке в лицее имени Петру Рареша в Кишиневе.
Мэр Кишинева, вице-председатель Либеральной партии Молдавии Дорин Киртоакэ голосует на выборах в Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
10:24
Дорин Киртоакэ заявил, что голосовал за объединение Молдавии с Румынией
Еще до прибытия Санду на участок на нем собралось большое количество журналистов. Представителей СМИ и жителей страны, пришедших отдать голос, из-за ситуации с коронавирусом в стране на участке просят надеть маску и продезинфицировать руки, а также соблюдать социальную дистанцию, а на входе измеряют температуру. Члены избирательной комиссии также носят защитные маски и перчатки.
Президентские выборы проходят в Молдавии 1 ноября. ЦИК зарегистрировал восемь кандидатов, в том числе действующего президента Игоря Додона и экс-премьера Майю Санду. Согласно соцопросам, они являются основными претендентами на победу.
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Предвыборная агитация в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
01:13
Процедура выборов президента Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
 
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