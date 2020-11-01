Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582510158.html
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
Начавшиеся в воскресенье в Молдавии выборы президента проходят по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил на брифинге глава Центральной... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:25
2020-11-01T10:59
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582447485_0:145:2825:1734_1400x0_80_0_0_15fc0524d6da63b231233b99c5387775.jpg
КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Начавшиеся в воскресенье в Молдавии выборы президента проходят по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Все участки открылись в 7:00 утра (8:00 мск). Предупреждаем, что ЦИК осуждает все попытки помешать гражданам воспользоваться правом голоса", - сказал Чимил.По его словам, сегодня более 43 тысяч 18-летних людей должны принять участие в выборах в первый раз.Он обратился к гражданам Молдавии за рубежом с просьбой следить за страницами посольств и министерства иностранных дел республики, где будет регулярно обновляться информация об условиях голосования в каждой из стран, где открыты избирательные участки.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Еслли ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова &gt;&gt;
https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582505396.html
https://ria.ru/20201101/vybory-1582251077.html
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582447485_76:0:2805:2047_1400x0_80_0_0_cf4420c2fa49c7088744624a156679c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя

09:25 01.11.2020 (обновлено: 10:59 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИзбирательный участок в Кишиневе
Избирательный участок в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Начавшиеся в воскресенье в Молдавии выборы президента проходят по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года.
Плакат с именами кандидатов на выборах на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
08:05
В Молдавии стартовали президентские выборы
"Все участки открылись в 7:00 утра (8:00 мск). Предупреждаем, что ЦИК осуждает все попытки помешать гражданам воспользоваться правом голоса", - сказал Чимил.
По его словам, сегодня более 43 тысяч 18-летних людей должны принять участие в выборах в первый раз.
Он обратился к гражданам Молдавии за рубежом с просьбой следить за страницами посольств и министерства иностранных дел республики, где будет регулярно обновляться информация об условиях голосования в каждой из стран, где открыты избирательные участки.
Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Еслли ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
Предвыборная агитация в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
01:13
Процедура выборов президента Молдавии
 
Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния