https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582510158.html
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
На выборах президента Молдавии все участки открылись вовремя
Начавшиеся в воскресенье в Молдавии выборы президента проходят по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил на брифинге глава Центральной... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:25
2020-11-01T09:25
2020-11-01T10:59
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Начавшиеся в воскресенье в Молдавии выборы президента проходят по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года."Все участки открылись в 7:00 утра (8:00 мск). Предупреждаем, что ЦИК осуждает все попытки помешать гражданам воспользоваться правом голоса", - сказал Чимил.По его словам, сегодня более 43 тысяч 18-летних людей должны принять участие в выборах в первый раз.Он обратился к гражданам Молдавии за рубежом с просьбой следить за страницами посольств и министерства иностранных дел республики, где будет регулярно обновляться информация об условиях голосования в каждой из стран, где открыты избирательные участки.Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду. Еслли ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости.
Начавшиеся в воскресенье в Молдавии
выборы президента проходят по плану, все избирательные участки открылись вовремя, сообщил на брифинге глава Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил.
В Молдавии в воскресенье проходят президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года.
"Все участки открылись в 7:00 утра (8:00 мск). Предупреждаем, что ЦИК осуждает все попытки помешать гражданам воспользоваться правом голоса", - сказал Чимил.
По его словам, сегодня более 43 тысяч 18-летних людей должны принять участие в выборах в первый раз.
Он обратился к гражданам Молдавии за рубежом с просьбой следить за страницами посольств и министерства иностранных дел республики, где будет регулярно обновляться информация об условиях голосования в каждой из стран, где открыты избирательные участки.
Согласно местному законодательству, выборы президента признают состоявшимися, если явка превысит 33,3%. Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).
На пост президента претендуют восемь кандидатов. Основная борьба разворачивается между баллотирующимся на второй срок президентом Игорем Додоном
и лидером проевропейской оппозиции, главой партии "Действие и солидарность" Майей Санду
. Еслли ни один из кандидатов не сможет набрать в первом туре больше 50% голосов, то второй тур выборов состоится 15 ноября.
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