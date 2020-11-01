https://ria.ru/20201101/moldaviya-1582505396.html

В Молдавии стартовали президентские выборы

В Молдавии стартовали президентские выборы

Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают главу государства на... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:05

2020-11-01T08:05

2020-11-01T10:59

президентские выборы в молдавии — 2020

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на выборах президента Молдавии открылись по всей стране, в воскресенье жители республики выбирают главу государства на следующие четыре года.Порог явки в первом туре составляет 33,3%.В 7.00 (8.00 мск) начали работу более 2 тысяч избирательных участков на территории Молдавии, еще 139 работают за рубежом. В местах голосования установлено видеонаблюдение. Из-за угрозы пандемии всем избирателям будут выдавать защитные маски.Для обеспечения безопасности на избирательных участках во время выборов президента Молдавии задействованы около 6 тысяч сотрудников полиции.В этом году за проведением выборов в Молдавии будут следить около 1900 местных и 309 международных наблюдателей.Согласно законодательству Молдавии, победителем президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же голосов будет меньше 50%, то через две недели пройдет второй тур выборов, где победившим объявляется тот, кто наберет простое большинство. Во втором туре президентских выборов нет порога явки.Избирательные участки закроются в 21.00 (22.00 мск).

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/dodon-1581887346.html

https://ria.ru/20201016/moldaviya-1580086881.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, молдавия, в мире