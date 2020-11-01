https://ria.ru/20201101/maksyuta-1582533845.html
Умерший экс-глава Волгоградской области лечился от COVID-19 в Москве
Умерший экс-глава Волгоградской области лечился от COVID-19 в Москве
Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в московской клинике, где проходил лечение от коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:08
2020-11-01T14:08
2020-11-01T14:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
николай максюта
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в московской клинике, где проходил лечение от коронавируса, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее в администрации Волгоградской области РИА Новости сообщили, что в воскресенье стало известно о смерти экс-главы региона Максюты."Николай Кириллович умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентстваМаксюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы, ему было 73 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай максюта, волгоградская область, происшествия