https://ria.ru/20201101/maksyuta-1582533845.html

Умерший экс-глава Волгоградской области лечился от COVID-19 в Москве

Умерший экс-глава Волгоградской области лечился от COVID-19 в Москве

Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в московской клинике, где проходил лечение от коронавируса, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:08

2020-11-01T14:08

2020-11-01T14:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

николай максюта

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 1 ноя – РИА Новости. Бывший губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался в московской клинике, где проходил лечение от коронавируса, сообщили РИА Новости в администрации региона.Ранее в администрации Волгоградской области РИА Новости сообщили, что в воскресенье стало известно о смерти экс-главы региона Максюты."Николай Кириллович умер в московской клинике, где проходил лечение от коронавирусной инфекции", - сказал собеседник агентстваМаксюта возглавлял Волгоградскую область с 1996 по 2009 годы, ему было 73 года.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, николай максюта, волгоградская область, происшествия