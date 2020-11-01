Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/latviya-1582536020.html
Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС
Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:35
2020-11-01T15:21
белэнерго
белорусская аэс
рассел кроу
эстония
латвия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_0:160:3076:1890_1400x0_80_0_0_daf977f5d5fc016551bf42f2c67b174f.jpg
РИГА, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии, сообщил журналистам руководитель КРОУ Роланд Ирклис.На заседании правительства Латвии 25 августа министры договорились остановить торговлю электроэнергией с Белоруссией, если Минск запустит БелАЭС. В Риге считают, что это решение несет риски мировой ядерной безопасности. Члены кабмина также принимали во внимание политическую обстановку в республике.Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию."Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии", — сказал Ирклис.По его словам, этот метод также утвержден Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы. Вильнюс также считает пуск БелАЭС поспешным и направила МИД Белоруссии протест по этому поводу.Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна "Белэнерго" информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 мегаватт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.Литва с самого начала выступала против проекта. По мнению Вильнюса, он "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности". При этом проект Белорусской АЭС прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ.
https://ria.ru/20201030/belaes-1582290752.html
https://ria.ru/20201029/belaes-1582045368.html
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
эстония
латвия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/155285/65/1552856526_173:0:2904:2048_1400x0_80_0_0_9856f5de6c7a18a77389b33c6533f036.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белэнерго, белорусская аэс, рассел кроу, эстония, латвия, белоруссия, в мире

Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС

14:35 01.11.2020 (обновлено: 15:21 01.11.2020)
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоУказатель на строящуюся Белорусскую АЭС
Указатель на строящуюся Белорусскую АЭС - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
РИГА, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии, сообщил журналистам руководитель КРОУ Роланд Ирклис.
На заседании правительства Латвии 25 августа министры договорились остановить торговлю электроэнергией с Белоруссией, если Минск запустит БелАЭС. В Риге считают, что это решение несет риски мировой ядерной безопасности. Члены кабмина также принимали во внимание политическую обстановку в республике.
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 14:51
На первом блоке БелАЭС выполнили успешный пробный пуск турбины
Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию.
"Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии", — сказал Ирклис.
По его словам, этот метод также утвержден Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы. Вильнюс также считает пуск БелАЭС поспешным и направила МИД Белоруссии протест по этому поводу.
Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна "Белэнерго" информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.
Строящаяся АЭС неподалеку от города Островец в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 11:05
В Минске заявили о безуспешных попытках Литвы дискредитировать БелАЭС
Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 мегаватт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.
Литва с самого начала выступала против проекта. По мнению Вильнюса, он "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности". При этом проект Белорусской АЭС прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ.
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
 
БелэнергоБелорусская АЭСРассел КроуЭстонияЛатвияБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния