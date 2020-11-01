https://ria.ru/20201101/latviya-1582536020.html

Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС

Латвия заблокировала поставки электроэнергии с Белорусской АЭС

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:35

2020-11-01T14:35

2020-11-01T15:21

белэнерго

белорусская аэс

рассел кроу

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белоруссия

в мире

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РИГА, 1 ноя — РИА Новости. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце электроэнергии, сообщил журналистам руководитель КРОУ Роланд Ирклис.На заседании правительства Латвии 25 августа министры договорились остановить торговлю электроэнергией с Белоруссией, если Минск запустит БелАЭС. В Риге считают, что это решение несет риски мировой ядерной безопасности. Члены кабмина также принимали во внимание политическую обстановку в республике.Глава КРОУ подтвердил, что на этой неделе регулятор утвердил методику, по которой произведенная в Белоруссии электроэнергия не будет поступать в Латвию."Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии", — сказал Ирклис.По его словам, этот метод также утвержден Эстонией, ожидается подтверждение от Литвы. Вильнюс также считает пуск БелАЭС поспешным и направила МИД Белоруссии протест по этому поводу.Ранее литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid получил от белорусского энергетического концерна "Белэнерго" информацию о том, что производство электроэнергии на Островецкой АЭС может начаться с 1 по 10 ноября.Белорусская АЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 мегаватт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения III+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.В октябре состоялся пуск ядерного реактора первого энергоблока, энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС назначен на 7 ноября. Ввод энергоблока № 1 в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 — на 2022 год.Литва с самого начала выступала против проекта. По мнению Вильнюса, он "небезопасен" и представляет "угрозу национальной безопасности". При этом проект Белорусской АЭС прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ.

https://ria.ru/20201030/belaes-1582290752.html

https://ria.ru/20201029/belaes-1582045368.html

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белэнерго, белорусская аэс, рассел кроу, эстония, латвия, белоруссия, в мире