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Введение коммерческого курса рубля в СССР (1990)
Введение коммерческого курса рубля в СССР (1990)
1 ноября 1990 года в СССР был впервые установлен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам. Соответствующий указ "О введении коммерческого... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T01:16
2020-11-01T01:16
справки
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1 ноября 1990 года в СССР был впервые установлен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам. Соответствующий указ "О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка" был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым 26 октября 1990 года.Указ был издан "в целях усиления экономической заинтересованности и ответственности предприятий и организаций за результаты внешнеэкономической деятельности, стимулирования экспорта и рационализации импорта, создания эффективного механизма перераспределения валютных ресурсов страны, осуществления практических шагов в направлении конвертируемости рубля в условиях перехода на рыночные отношения". Коммерческий курс рубля к иностранным валютам был установлен, исходя из соотношения 1,8 рубля за один доллар. При этом официальный курс доллара на тот момент составлял 63 копейки. Коммерческий курс предполагалось использовать в расчетах по внешнеторговым операциям, иностранным капиталовложениям на территории СССР и советским инвестициям за границей, а также в расчетах неторгового характера, осуществляемых юридическими лицами.До 1990 года в СССР для населения и предприятий вообще не было понятия "валютные права". Советским гражданам с конца 1920-х годов запрещалось иметь на руках иностранную валюту, за исключением тех, кто работал за границей и мог документально подтвердить законность ее происхождения. Валютные доходы, иностранные кредиты и резервные активы предприятий и организаций распределялись ими в виде бюджетных ассигнований. Со второй половины 1980-х был взят курс на постепенную либерализацию валютного законодательства, но касалось это преимущественно организаций так или иначе связанных с внешней торговлей.Введение коммерческого курса рубля также было продиктовано интересами госпредприятий: в ноябре 1990 года государство обязало экспортеров продавать ему 40% валютной выручки по официальному курсу "для обеспечения погашения внешнего долга СССР". Но при официальном курсе в 63 копейки за доллар выходило так, что компании получали денег меньше, чем сдавали государству. Чтобы устранить неприятный казус, и было решено установить коммерческий курс рубля.Госбанку СССР было вменено в обязанность корректировать коммерческий курс рубля к иностранным валютам ведущих промышленно развитых стран.Кроме того, пункт 2 указа президента СССР предоставлял с 1 января 1991 года всем предприятиям и организациям, являющимся юридическими лицами по советскому законодательству, право продавать и покупать иностранную валюту за рубли по курсу, складывающемуся на валютном рынке при совершении на территории СССР валютных сделок в форме межбанковских операций, операций на валютных биржах, аукционах и в других формах, допускаемых действующим законодательством.С 1 ноября 1990 года курсовой бюллетень Госбанка СССР имел три колонки: "официальный курс", "коммерческий курс" и "специальный курс". Официальный курс, исчисленный на базе ранее действовавшего паритета рубля, использовался преимущественно для экономического анализа, международных статистических сопоставлений, а также для расчетов по погашению ранее выданных государственных кредитов, имеющих соответствующую оговорку. Коммерческий курс определялся на базе трехкратного превышения стоимости иностранной валюты по отношению к официальному курсу и являлся единым для всех участников внешнеэкономических связей. Специальный курс применялся при продаже свободно конвертируемых валют гражданам при выезде за границу, а также при покупке этого вида валют. Со 2 апреля 1991 года этот курс был отменен, и валюта граждан стала обмениваться по рыночному (туристскому) курсу (до 200 долларов в год). Для покупки иностранной валюты было необходимо предъявлять документы, подтверждающие, что валюта приобретается для зарубежной поездки.Свободный курс рубля был введен в России с 1 июля 1992 года. Он устанавливался дважды в неделю по итогам аукционов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и имел статус официального курса Банка России.С 1996 года Банк России перешел на международную практику ежедневного объявления курса рубля по операциям на межбанковском и биржевом валютных рынках.В феврале 2005 года Банк России для определения реального курса рубля начал использовать бивалютную корзину, куда входили доллар и евро. В конце 2014 года Банк России перешел к плавающему курсу рубля. Это означает, что курс иностранной валюты к рублю определяется рыночными силами – соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки

Введение коммерческого курса рубля в СССР (1990)

01:16 01.11.2020
 
© РИА НовостиРоссийские деньги
Российские деньги - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости
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1 ноября 1990 года в СССР был впервые установлен коммерческий курс рубля по отношению к иностранным валютам. Соответствующий указ "О введении коммерческого курса рубля к иностранным валютам и мерах по созданию общесоюзного валютного рынка" был подписан президентом СССР Михаилом Горбачевым 26 октября 1990 года.
Указ был издан "в целях усиления экономической заинтересованности и ответственности предприятий и организаций за результаты внешнеэкономической деятельности, стимулирования экспорта и рационализации импорта, создания эффективного механизма перераспределения валютных ресурсов страны, осуществления практических шагов в направлении конвертируемости рубля в условиях перехода на рыночные отношения".
Коммерческий курс рубля к иностранным валютам был установлен, исходя из соотношения 1,8 рубля за один доллар. При этом официальный курс доллара на тот момент составлял 63 копейки.
Коммерческий курс предполагалось использовать в расчетах по внешнеторговым операциям, иностранным капиталовложениям на территории СССР и советским инвестициям за границей, а также в расчетах неторгового характера, осуществляемых юридическими лицами.
До 1990 года в СССР для населения и предприятий вообще не было понятия "валютные права". Советским гражданам с конца 1920-х годов запрещалось иметь на руках иностранную валюту, за исключением тех, кто работал за границей и мог документально подтвердить законность ее происхождения. Валютные доходы, иностранные кредиты и резервные активы предприятий и организаций распределялись ими в виде бюджетных ассигнований. Со второй половины 1980-х был взят курс на постепенную либерализацию валютного законодательства, но касалось это преимущественно организаций так или иначе связанных с внешней торговлей.
Введение коммерческого курса рубля также было продиктовано интересами госпредприятий: в ноябре 1990 года государство обязало экспортеров продавать ему 40% валютной выручки по официальному курсу "для обеспечения погашения внешнего долга СССР". Но при официальном курсе в 63 копейки за доллар выходило так, что компании получали денег меньше, чем сдавали государству. Чтобы устранить неприятный казус, и было решено установить коммерческий курс рубля.
Госбанку СССР было вменено в обязанность корректировать коммерческий курс рубля к иностранным валютам ведущих промышленно развитых стран.
Кроме того, пункт 2 указа президента СССР предоставлял с 1 января 1991 года всем предприятиям и организациям, являющимся юридическими лицами по советскому законодательству, право продавать и покупать иностранную валюту за рубли по курсу, складывающемуся на валютном рынке при совершении на территории СССР валютных сделок в форме межбанковских операций, операций на валютных биржах, аукционах и в других формах, допускаемых действующим законодательством.
С 1 ноября 1990 года курсовой бюллетень Госбанка СССР имел три колонки: "официальный курс", "коммерческий курс" и "специальный курс". Официальный курс, исчисленный на базе ранее действовавшего паритета рубля, использовался преимущественно для экономического анализа, международных статистических сопоставлений, а также для расчетов по погашению ранее выданных государственных кредитов, имеющих соответствующую оговорку. Коммерческий курс определялся на базе трехкратного превышения стоимости иностранной валюты по отношению к официальному курсу и являлся единым для всех участников внешнеэкономических связей. Специальный курс применялся при продаже свободно конвертируемых валют гражданам при выезде за границу, а также при покупке этого вида валют. Со 2 апреля 1991 года этот курс был отменен, и валюта граждан стала обмениваться по рыночному (туристскому) курсу (до 200 долларов в год). Для покупки иностранной валюты было необходимо предъявлять документы, подтверждающие, что валюта приобретается для зарубежной поездки.
Свободный курс рубля был введен в России с 1 июля 1992 года. Он устанавливался дважды в неделю по итогам аукционов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) и имел статус официального курса Банка России.
С 1996 года Банк России перешел на международную практику ежедневного объявления курса рубля по операциям на межбанковском и биржевом валютных рынках.
В феврале 2005 года Банк России для определения реального курса рубля начал использовать бивалютную корзину, куда входили доллар и евро. В конце 2014 года Банк России перешел к плавающему курсу рубля. Это означает, что курс иностранной валюты к рублю определяется рыночными силами – соотношением спроса на иностранную валюту и ее предложения на валютном рынке.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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