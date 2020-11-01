https://ria.ru/20201101/kuritsa-1582504043.html
Женщина приобрела в магазине светящуюся в темноте курицу
Женщина приобрела в магазине светящуюся в темноте курицу
Жительница украинского Ивано-Франковска купила курицу, которая, как утверждается, светилась в темноте. Соответствующий пост она опубликовала в местном паблике в РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T06:35
2020-11-01T06:35
2020-11-01T11:17
ивано-франковск
украина
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жительница украинского Ивано-Франковска купила курицу, которая, как утверждается, светилась в темноте. Соответствующий пост она опубликовала в местном паблике в Facebook.По словам Елены Заславской, она приобрела курицу для приготовления борща в магазине сети "Сильпо". "Кусочек дала кошке. Кошка не съела. Ночью встаю — а она светится! Только голограммы не показывает", — рассказала украинка, попросив других подписчиков объяснить это явление.Она отметила, что также светился жир от курицы, остававшийся на пальцах. При этом женщина добавила, что попробовала получившийся борщ и он оказался "очень хорош".По утверждению украинки, в пресс-службе сети "Сильпо" не ответили на ее обращение по данному вопросу.
https://ria.ru/20200211/1564526408.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ивано-франковск, украина, в мире