https://ria.ru/20201101/kuritsa-1582504043.html

Женщина приобрела в магазине светящуюся в темноте курицу

Женщина приобрела в магазине светящуюся в темноте курицу

Жительница украинского Ивано-Франковска купила курицу, которая, как утверждается, светилась в темноте. Соответствующий пост она опубликовала в местном паблике в РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T06:35

2020-11-01T06:35

2020-11-01T11:17

ивано-франковск

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/148648/36/1486483691_0:183:3504:2154_1400x0_80_0_0_f844cd0f09c3335e85c31dcb10f07023.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жительница украинского Ивано-Франковска купила курицу, которая, как утверждается, светилась в темноте. Соответствующий пост она опубликовала в местном паблике в Facebook.По словам Елены Заславской, она приобрела курицу для приготовления борща в магазине сети "Сильпо". "Кусочек дала кошке. Кошка не съела. Ночью встаю — а она светится! Только голограммы не показывает", — рассказала украинка, попросив других подписчиков объяснить это явление.Она отметила, что также светился жир от курицы, остававшийся на пальцах. При этом женщина добавила, что попробовала получившийся борщ и он оказался "очень хорош".По утверждению украинки, в пресс-службе сети "Сильпо" не ответили на ее обращение по данному вопросу.

https://ria.ru/20200211/1564526408.html

ивано-франковск

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивано-франковск, украина, в мире