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Женщина приобрела в магазине светящуюся в темноте курицу
Женщина приобрела в магазине светящуюся в темноте курицу
Жительница украинского Ивано-Франковска купила курицу, которая, как утверждается, светилась в темноте. Соответствующий пост она опубликовала в местном паблике в РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T06:35
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ивано-франковск
украина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жительница украинского Ивано-Франковска купила курицу, которая, как утверждается, светилась в темноте. Соответствующий пост она опубликовала в местном паблике в Facebook.По словам Елены Заславской, она приобрела курицу для приготовления борща в магазине сети "Сильпо". "Кусочек дала кошке. Кошка не съела. Ночью встаю — а она светится! Только голограммы не показывает", — рассказала украинка, попросив других подписчиков объяснить это явление.Она отметила, что также светился жир от курицы, остававшийся на пальцах. При этом женщина добавила, что попробовала получившийся борщ и он оказался "очень хорош".По утверждению украинки, в пресс-службе сети "Сильпо" не ответили на ее обращение по данному вопросу.
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ивано-франковск
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ивано-франковск, украина, в мире

Женщина приобрела в магазине светящуюся в темноте курицу

06:35 01.11.2020 (обновлено: 11:17 01.11.2020)
 
© Fotolia / EBelikovКуриная тушка на разделочной доске
Куриная тушка на разделочной доске - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Fotolia / EBelikov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Жительница украинского Ивано-Франковска купила курицу, которая, как утверждается, светилась в темноте. Соответствующий пост она опубликовала в местном паблике в Facebook.
По словам Елены Заславской, она приобрела курицу для приготовления борща в магазине сети "Сильпо". "Кусочек дала кошке. Кошка не съела. Ночью встаю — а она светится! Только голограммы не показывает", — рассказала украинка, попросив других подписчиков объяснить это явление.
Она отметила, что также светился жир от курицы, остававшийся на пальцах. При этом женщина добавила, что попробовала получившийся борщ и он оказался "очень хорош".
По утверждению украинки, в пресс-службе сети "Сильпо" не ответили на ее обращение по данному вопросу.
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