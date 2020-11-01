https://ria.ru/20201101/kuban-1582545990.html

На Кубани построят многофункциональный комплекс вдоль трассы М-4 "Дон"

На Кубани построят многофункциональный комплекс вдоль трассы М-4 "Дон"

Строительство многофункционального комплекса дорожного сервиса стоимостью 120 миллионов рублей началось в Краснодарском крае, объект будет расположен вдоль... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:21

2020-11-01T16:21

2020-11-01T16:21

краснодарский край

вениамин кондратьев

краснодарский край

общество

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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Строительство многофункционального комплекса дорожного сервиса стоимостью 120 миллионов рублей началось в Краснодарском крае, объект будет расположен вдоль трассы М-4 "Дон", сообщили в администрации региона."В Горячем Ключе началось строительство многофункционального комплекса дорожного сервиса. Объект стоимостью 120 миллионов рублей появится вдоль трассы М-4 "Дон", - говорится в сообщении.Уточняется, что многофункциональный комплекс будет возведен согласно схеме размещения объектов такого формата. Документ разработал департамент потребительской сферы Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева."Схемой размещения многофункциональных комплексов сервиса активно пользуются в районах Краснодарского края. Муниципальные образования вносят изменения в правила землепользования и застройки с целью создания потенциальных проектов для инвесторов", - приводятся в сообщении слова главы департамента потребительской сферы Романа Куринного.Уточняется, что комплекс будет состоять из автозаправочной станции, автокафе, гостиницы, санитарно-бытового блока, торгового центра, детской площадки и СТО. На территории смогут парковаться автобусы, грузовой и легковой транспорт, электромобили. Строительство объекта будет проходить в несколько этапов.Отмечается, что проектная работа по созданию подобных комплексов сейчас ведется в Курганинском и Динском районах. На территории объектов также планируют разместить всю необходимую инфраструктуру для туристов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/platnye-dorogi-1582474965.html

https://ria.ru/20201016/kuban-1580140852.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, краснодарский край, общество