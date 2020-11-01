На Кубани построят многофункциональный комплекс вдоль трассы М-4 "Дон"
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчасток федеральной автомобильной дороги М-4 "Дон" в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Строительство многофункционального комплекса дорожного сервиса стоимостью 120 миллионов рублей началось в Краснодарском крае, объект будет расположен вдоль трассы М-4 "Дон", сообщили в администрации региона.
"В Горячем Ключе началось строительство многофункционального комплекса дорожного сервиса. Объект стоимостью 120 миллионов рублей появится вдоль трассы М-4 "Дон", - говорится в сообщении.
Уточняется, что многофункциональный комплекс будет возведен согласно схеме размещения объектов такого формата. Документ разработал департамент потребительской сферы Краснодарского края по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.
"Схемой размещения многофункциональных комплексов сервиса активно пользуются в районах Краснодарского края. Муниципальные образования вносят изменения в правила землепользования и застройки с целью создания потенциальных проектов для инвесторов", - приводятся в сообщении слова главы департамента потребительской сферы Романа Куринного.
Уточняется, что комплекс будет состоять из автозаправочной станции, автокафе, гостиницы, санитарно-бытового блока, торгового центра, детской площадки и СТО. На территории смогут парковаться автобусы, грузовой и легковой транспорт, электромобили. Строительство объекта будет проходить в несколько этапов.
Отмечается, что проектная работа по созданию подобных комплексов сейчас ведется в Курганинском и Динском районах. На территории объектов также планируют разместить всю необходимую инфраструктуру для туристов.
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