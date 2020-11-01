https://ria.ru/20201101/kosmos-1582508532.html
В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
Строительство оптико-лазерного центра военной системы контроля космического пространства завершается в Евпатории, ведется монтаж оборудования, рассказал РИА... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:06
2020-11-01T09:06
2020-11-01T13:27
риа наука
юрий рой
космос - риа наука
роскосмос
евпатория
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Строительство оптико-лазерного центра военной системы контроля космического пространства завершается в Евпатории, ведется монтаж оборудования, рассказал РИА Новости генеральный директор научно-производственной корпорации "Системы прецизионного приборостроения" (НПК СПП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") Юрий Рой."В Евпатории у нас делается (станция) контроля космического пространства. Четыре станции на территории России будут. Это вот следующая — в Евпатории завершается стройка, идет монтаж аналогичной станции, как на Алтае", — сказал он.Всего в структуру системы контроля космического пространства Минобороны России должно входить четыре центра: действующий на Алтае и строящиеся в Евпатории, Уссурийске и Калининграде.На сайте НПК СПП сообщается, что такие центры предназначены для фотографирования спутников на этапе запуска и выведения на целевые орбиты, а также контроля состояния спутников на высотах от 150 до 36 тысяч километров, получения их детального изображения в целях распознавания и оценки состояния космических аппаратов — например, в случае расследования аварийной ситуации. Кроме того, центры предназначены для обнаружения космического мусора и предупреждения его столкновения с отечественными космическими аппаратами.
https://ria.ru/20200307/1568302191.html
https://ria.ru/20201031/sputnik-1582409570.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий рой, космос - риа наука, роскосмос, евпатория, калининград, уссурийск