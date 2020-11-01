https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582543872.html

Появились фото нетипичного проявления коронавируса

Появились фото нетипичного проявления коронавируса

Врачи опубликовали фотографии нетипичного проявления коронавируса: красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов. Об этом сообщает Huffington... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:02

2020-11-01T16:02

2020-11-01T16:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врачи опубликовали фотографии нетипичного проявления коронавируса: красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов. Об этом сообщает Huffington Post.До пандемии такие шишки на ногах и руках считались следствием обморожения. Однако с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией все больше людей стали жаловаться на этот симптом даже в теплое время года, что встревожило врачей.Исследователи обнаружили 12 тысяч человек, зараженных COVID-19, с шишками на пальцах рук и ног. Медики попросили их предоставить фотографии кожных проявлений инфекции.Опрошенные пациенты отметили, что красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут "слезать".Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с "ковидными пальцами". Несмотря на сданный ими отрицательный COVID-тест, вирус обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах.Международная лига дерматологических обществ и Американская академия дерматологии выявили, что "ковидные пальцы" могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток, однако иногда проявляются и до 130-150 дней.Исследователи добавили, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582503217.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье