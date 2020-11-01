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https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582543872.html
Появились фото нетипичного проявления коронавируса
Появились фото нетипичного проявления коронавируса
Врачи опубликовали фотографии нетипичного проявления коронавируса: красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов. Об этом сообщает Huffington... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T16:02
2020-11-01T16:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врачи опубликовали фотографии нетипичного проявления коронавируса: красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов. Об этом сообщает Huffington Post.До пандемии такие шишки на ногах и руках считались следствием обморожения. Однако с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией все больше людей стали жаловаться на этот симптом даже в теплое время года, что встревожило врачей.Исследователи обнаружили 12 тысяч человек, зараженных COVID-19, с шишками на пальцах рук и ног. Медики попросили их предоставить фотографии кожных проявлений инфекции.Опрошенные пациенты отметили, что красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут "слезать".Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с "ковидными пальцами". Несмотря на сданный ими отрицательный COVID-тест, вирус обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах.Международная лига дерматологических обществ и Американская академия дерматологии выявили, что "ковидные пальцы" могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток, однако иногда проявляются и до 130-150 дней.Исследователи добавили, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582503217.html
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коронавирус covid-19, здоровье

Появились фото нетипичного проявления коронавируса

16:02 01.11.2020 (обновлено: 16:18 01.11.2020)
 
© Фото : COVID Symptom StudyПалец переболевшего COVID-19
Палец переболевшего COVID-19 - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : COVID Symptom Study
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Врачи опубликовали фотографии нетипичного проявления коронавируса: красных и фиолетовых бугорков на пальцах рук и ног пациентов. Об этом сообщает Huffington Post.
До пандемии такие шишки на ногах и руках считались следствием обморожения. Однако с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией все больше людей стали жаловаться на этот симптом даже в теплое время года, что встревожило врачей.
Исследователи обнаружили 12 тысяч человек, зараженных COVID-19, с шишками на пальцах рук и ног. Медики попросили их предоставить фотографии кожных проявлений инфекции.
© Фото : COVID Symptom StudyРуки людей с COVID-19
Руки людей с COVID-19
1 из 2
Руки людей с COVID-19
© Фото : COVID Symptom Study
© Фото : COVID Symptom StudyРуки людей с COVID-19
Руки людей с COVID-19
2 из 2
Руки людей с COVID-19
© Фото : COVID Symptom Study
1 из 2
Руки людей с COVID-19
© Фото : COVID Symptom Study
2 из 2
Руки людей с COVID-19
© Фото : COVID Symptom Study
Опрошенные пациенты отметили, что красные и фиолетовые бугорки могут болеть, но обычно не зудят. Когда сыпь проходит, верхние слои кожи могут "слезать".
Врачи уточнили, что связь между таким воспалением кожного покрова и коронавирусом выявили благодаря биопсии кожи детей с "ковидными пальцами". Несмотря на сданный ими отрицательный COVID-тест, вирус обнаружили в эндотелиальных клетках, а также в потовых железах.

"Повреждение эндотелия может быть ключевым механизмом, вызывающим такие поражения", — отмечает один из специалистов Нино Хесус.

Международная лига дерматологических обществ и Американская академия дерматологии выявили, что "ковидные пальцы" могут сохраняться у пациентов в течение 15 суток, однако иногда проявляются и до 130-150 дней.
Исследователи добавили, что такой признак может стать ключевым для обнаружения вируса, особенно у тех, кто переносит COVID-19 без других симптомов.
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