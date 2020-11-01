https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516931.html

В Москве выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5261, Санкт-Петербурге - 896, Подмосковье - 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:47

2020-11-01T10:47

2020-11-01T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5261, Санкт-Петербурге - 896, Подмосковье - 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 5261, 2 Санкт-Петербург 896, 3 Московская область 545", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Чечне - 13, Ненецком автономном округе - шесть, Чукотском автономном округе - два.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582508914.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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