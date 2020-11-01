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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516931.html
В Москве выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5261, Санкт-Петербурге - 896, Подмосковье - 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:47
2020-11-01T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5261, Санкт-Петербурге - 896, Подмосковье - 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 5261, 2 Санкт-Петербург 896, 3 Московская область 545", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Чечне - 13, Ненецком автономном округе - шесть, Чукотском автономном округе - два.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В Москве выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом

10:47 01.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5261, Санкт-Петербурге - 896, Подмосковье - 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1 Москва 5261, 2 Санкт-Петербург 896, 3 Московская область 545", - говорится в сообщении.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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