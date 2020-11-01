https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516931.html
В Москве выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 5261 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5261, Санкт-Петербурге - 896, Подмосковье - 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:47
2020-11-01T10:47
2020-11-01T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 5261, Санкт-Петербурге - 896, Подмосковье - 545, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1 Москва 5261, 2 Санкт-Петербург 896, 3 Московская область 545", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зафиксировано в Чечне - 13, Ненецком автономном округе - шесть, Чукотском автономном округе - два.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582508914.html
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество