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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516813.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста случаев коронавируса за сутки (0,5%) в Чечне, Татарстане и Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:47
2020-11-01T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
республика татарстан (татарстан)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев коронавируса за сутки (0,5%) в Чечне, Татарстане и Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, чеченская республика (чечня), республика татарстан (татарстан)

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

10:47 01.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкБригада скорой помощи возле приемного отделения медико-санитарной части № 4 в Омске
Бригада скорой помощи возле приемного отделения медико-санитарной части № 4 в Омске - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев коронавируса за сутки (0,5%) в Чечне, Татарстане и Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ 0,7%", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок - РИА Новости, 1920, 25.03.2020
25 марта, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Республика Татарстан (Татарстан)
 
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