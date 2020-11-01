https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516813.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста случаев коронавируса за сутки (0,5%) в Чечне, Татарстане и Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:47

2020-11-01T10:47

2020-11-01T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика дагестан

чеченская республика (чечня)

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста случаев коронавируса за сутки (0,5%) в Чечне, Татарстане и Дагестане, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика, Республика Татарстан, Республика Дагестан 0,5%, 2. Московская область, Чувашская Республика 0,6%, 3. Ханты-Мансийский автономный округ 0,7%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, чеченская республика (чечня), республика татарстан (татарстан)