В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
10:42 01.11.2020 (обновлено: 11:43 01.11.2020)
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на рекордные 18 665, в четверти случаев (4640) инфекция протекает без симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Предыдущий максимальный показатель — 18 283 — зарегистрировали 30 октября.
Наибольшее число зарегистрированных случаев в Москве — 5261 (4952 днем ранее). В Санкт-Петербурге зафиксировали 896 новых инфицированных, в Подмосковье — 545. Меньше всего — на Чукотке (два), в Ненецком округе (шесть) и в Чечне (13). В республике самый низкий по стране темп прироста — полпроцента. Такими же темпами растет заболеваемость в Татарстане и Дагестане.
От осложнений COVID-19 за сутки умерли 245 человек (всего — 28 235).
Из больниц выписали 10 259 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии вылечились 1 225 673 человека.
Всего в России зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,2 процента.
В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, превысило 45 миллионов, 1,18 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,8 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.