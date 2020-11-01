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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582516493.html
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на рекордные 18 665, в четверти случаев (4640) инфекция протекает без симптомов, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:42
2020-11-01T11:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на рекордные 18 665, в четверти случаев (4640) инфекция протекает без симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий максимальный показатель — 18 283 — зарегистрировали 30 октября. Наибольшее число зарегистрированных случаев в Москве — 5261 (4952 днем ранее). В Санкт-Петербурге зафиксировали 896 новых инфицированных, в Подмосковье — 545. Меньше всего — на Чукотке (два), в Ненецком округе (шесть) и в Чечне (13). В республике самый низкий по стране темп прироста — полпроцента. Такими же темпами растет заболеваемость в Татарстане и Дагестане.От осложнений COVID-19 за сутки умерли 245 человек (всего — 28 235). Из больниц выписали 10 259 пациентов с коронавирусом. За время эпидемии вылечились 1 225 673 человека.Всего в России зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,2 процента.В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, превысило 45 миллионов, 1,18 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,8 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/testy-1582417338.html
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582027993.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

10:42 01.11.2020 (обновлено: 11:43 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре "Москва"
Медицинский работник во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в автомобильном торговом центре Москва - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за сутки на рекордные 18 665, в четверти случаев (4640) инфекция протекает без симптомов, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Предыдущий максимальный показатель — 18 283 — зарегистрировали 30 октября.
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От осложнений COVID-19 за сутки умерли 245 человек (всего — 28 235).
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Всего в России зарегистрирован 1 636 781 случай заболевания. Темп прироста составляет 1,2 процента.
В мире число случаев COVID-19, по последним данным ВОЗ, превысило 45 миллионов, 1,18 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 8,8 миллиона человек, далее следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертое место, опережая Францию, Испанию, Аргентину, Колумбию, Великобританию и Мексику.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
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