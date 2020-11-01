https://ria.ru/20201101/kompyuter-1582502293.html

Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера

Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера

Издание Business Insider назвало семь способов ускорить работу "медленного" компьютера. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T04:18

2020-11-01T04:18

2020-11-01T11:13

технологии

в мире

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Издание Business Insider назвало семь способов ускорить работу "медленного" компьютера.Ухудшение быстродействия компьютера связано в первую очередь с работой программного обеспечения, говорится в материале. Чтобы восстановить скорость работы устройства, нужно, во-первых, сократить количество приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого необходимо проверить список приложений из автозапуска и убрать из него те, что используют много оперативной памяти или мощности процессора.Второй способ заключается в использовании меньшего количества вкладок в браузере, поскольку запуск большого количества вкладок может резко повлиять на общую производительность компьютера.В-третьих, следует регулярно проверять компьютер на наличие вирусов и других вредоносных программ. Для этого можно использовать функцию автоматического сканирования, которую можно настроить в антивирусной программе. Четвертый способ — это регулярная перезагрузка компьютера. Чтобы получить максимальную производительность, устройство необходимо перезагружать, по крайней мере, один раз в несколько дней. Пятый способ заключается в установке твердотельного накопителя (SSD). Такой накопитель позволяет компьютеру загружаться в считанные секунды и запускать большинство программ почти мгновенно. Еще один способ ускорить работу компьютера — это использование функции ReadyBoost, которая имеется в операционной системе Windows 10. Этот инструмент позволяет использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти.Наконец, последний способ — это приостановка использования облачного хранилища OneDrive от компании Microsoft, так как постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлить работу системы.

https://ria.ru/20201021/windows10-1580789392.html

https://ria.ru/20201017/computer-1580226695.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, в мире