https://ria.ru/20201101/kompyuter-1582502293.html
Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Названы семь способов ускорить работу "медленного" компьютера
Издание Business Insider назвало семь способов ускорить работу "медленного" компьютера. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T04:18
2020-11-01T04:18
2020-11-01T11:13
технологии
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Издание Business Insider назвало семь способов ускорить работу "медленного" компьютера.Ухудшение быстродействия компьютера связано в первую очередь с работой программного обеспечения, говорится в материале. Чтобы восстановить скорость работы устройства, нужно, во-первых, сократить количество приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого необходимо проверить список приложений из автозапуска и убрать из него те, что используют много оперативной памяти или мощности процессора.Второй способ заключается в использовании меньшего количества вкладок в браузере, поскольку запуск большого количества вкладок может резко повлиять на общую производительность компьютера.В-третьих, следует регулярно проверять компьютер на наличие вирусов и других вредоносных программ. Для этого можно использовать функцию автоматического сканирования, которую можно настроить в антивирусной программе. Четвертый способ — это регулярная перезагрузка компьютера. Чтобы получить максимальную производительность, устройство необходимо перезагружать, по крайней мере, один раз в несколько дней. Пятый способ заключается в установке твердотельного накопителя (SSD). Такой накопитель позволяет компьютеру загружаться в считанные секунды и запускать большинство программ почти мгновенно. Еще один способ ускорить работу компьютера — это использование функции ReadyBoost, которая имеется в операционной системе Windows 10. Этот инструмент позволяет использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти.Наконец, последний способ — это приостановка использования облачного хранилища OneDrive от компании Microsoft, так как постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлить работу системы.
https://ria.ru/20201021/windows10-1580789392.html
https://ria.ru/20201017/computer-1580226695.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, в мире
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Издание Business Insider
назвало семь способов ускорить работу "медленного" компьютера.
Ухудшение быстродействия компьютера связано в первую очередь с работой программного обеспечения, говорится в материале. Чтобы восстановить скорость работы устройства, нужно, во-первых, сократить количество приложений, которые запускаются одновременно с загрузкой операционной системы. Для этого необходимо проверить список приложений из автозапуска и убрать из него те, что используют много оперативной памяти или мощности процессора.
Второй способ заключается в использовании меньшего количества вкладок в браузере, поскольку запуск большого количества вкладок может резко повлиять на общую производительность компьютера.
В-третьих, следует регулярно проверять компьютер на наличие вирусов и других вредоносных программ. Для этого можно использовать функцию автоматического сканирования, которую можно настроить в антивирусной программе.
Четвертый способ — это регулярная перезагрузка компьютера. Чтобы получить максимальную производительность, устройство необходимо перезагружать, по крайней мере, один раз в несколько дней.
Пятый способ заключается в установке твердотельного накопителя (SSD). Такой накопитель позволяет компьютеру загружаться в считанные секунды и запускать большинство программ почти мгновенно.
Еще один способ ускорить работу компьютера — это использование функции ReadyBoost, которая имеется в операционной системе Windows 10. Этот инструмент позволяет использовать USB-накопитель в качестве дополнительной оперативной памяти.
Наконец, последний способ — это приостановка использования облачного хранилища OneDrive от компании Microsoft, так как постоянная синхронизация службы хранения данных может замедлить работу системы.