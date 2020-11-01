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Ким Чен Ына заметили в компании бывшей возлюбленной
Ким Чен Ына заметили в компании бывшей возлюбленной
Южнокорейские СМИ обратили внимание, что бывшая солистка и даже руководитель ряда известных музыкальных ансамблей в КНДР Хён Сон Воль, которая якобы была... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:18
2020-11-01T11:18
хён сон воль
ким ё чжон
ким чен ын
ким чен ир
южная корея
сша
в мире
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СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Южнокорейские СМИ обратили внимание, что бывшая солистка и даже руководитель ряда известных музыкальных ансамблей в КНДР Хён Сон Воль, которая якобы была возлюбленной Ким Чен Ына, стала часто появляться рядом с лидером КНДР на официальных мероприятиях.Ряд южнокорейских телеканалов отметил, что заместитель руководителя отдела в Трудовой партии Кореи Хён Сон Воль в последнее время часто появляется в кадре рядом с Ким Чен Ыном. На параде в честь 75-летия ТПК 10 октября она принимала цветы, что ему дарили, и помогала с организацией, она также сопровождала его на проверке хода строительных работ 14 октября.Раньше подобными вещами занималась сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которую последнее время не видно в кадре официальной хроники КНДР. Как сообщал телеканал SBS, позиции Ким Ё Чжон в правительстве предположительно усилились, и теперь она занимается более серьезными вещами, такими как дипломатические отношения с США и Южной Кореей, переложив обязанности повседневной поддержки лидера КНДР на Хён Сон Воль.Хён Сон Воль и в прошлые годы часто появлялась на мероприятиях, где присутствовал Ким Чен Ын. Слухи о ее давнем романе с лидером КНДР, разумеется, никогда не подтверждались официально, но широко распространились в СМИ. Ким Чен Ын якобы познакомился с девушкой еще в начале 2000-х годов, однако роман между ними был разорван по настоянию бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, после чего вокалистка популярной музыкальной группы была выдана замуж за одного из офицеров личной охраны лидера КНДР. Многие также СМИ писали о том, что роман Ким Чен Ын с Хён Сон Воль продолжался и после регистрации ее брака, что, впрочем, не было доказано.В разные годы Хён Сон Воль была членом и даже руководила музыкальными ансамблями в КНДР. Она была солисткой действовавшего в КНДР с 1985 по 2011 года Ансамбля электромузыкальных инструментов "Почхонбо", пела в ансамблях "Ынхасу", "Моранбон", а в Южную Корею ездила в статусе руководителя Оркестра Самчжиен.В августе 2013 года в СМИ появились сообщения о казни артистки и ряда других музыкантов по обвинению в том, что они снялись в порно. Однако уже в следующем году стало ясно, что заявления СМИ были вымыслом. В мае 2014 года Хён Сон Воль заметили в видеосюжете, показанном северокорейским телевидением.В 2017 году она стала членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, а в 2018 году посетила Южную Корею в составе делегации КНДР на переговорах о совместном выходе под флагом объединенной Кореи на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
https://ria.ru/20201023/kndr-1581263944.html
https://ria.ru/20200820/polnomochiya-1576070447.html
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хён сон воль, ким ё чжон, ким чен ын, ким чен ир, южная корея, сша, в мире

Ким Чен Ына заметили в компании бывшей возлюбленной

11:18 01.11.2020
 
© РИА НовостиВыступление солистки Оркестра электромузыкальных инструментов Хён Сон Воль
Выступление солистки Оркестра электромузыкальных инструментов Хён Сон Воль - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости
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СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Южнокорейские СМИ обратили внимание, что бывшая солистка и даже руководитель ряда известных музыкальных ансамблей в КНДР Хён Сон Воль, которая якобы была возлюбленной Ким Чен Ына, стала часто появляться рядом с лидером КНДР на официальных мероприятиях.
Ряд южнокорейских телеканалов отметил, что заместитель руководителя отдела в Трудовой партии Кореи Хён Сон Воль в последнее время часто появляется в кадре рядом с Ким Чен Ыном. На параде в честь 75-летия ТПК 10 октября она принимала цветы, что ему дарили, и помогала с организацией, она также сопровождала его на проверке хода строительных работ 14 октября.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын с женой Ли Соль Чжу - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 19:16
Южнокорейские СМИ "потеряли" жену Ким Чен Ына
Раньше подобными вещами занималась сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон, которую последнее время не видно в кадре официальной хроники КНДР. Как сообщал телеканал SBS, позиции Ким Ё Чжон в правительстве предположительно усилились, и теперь она занимается более серьезными вещами, такими как дипломатические отношения с США и Южной Кореей, переложив обязанности повседневной поддержки лидера КНДР на Хён Сон Воль.
Хён Сон Воль и в прошлые годы часто появлялась на мероприятиях, где присутствовал Ким Чен Ын. Слухи о ее давнем романе с лидером КНДР, разумеется, никогда не подтверждались официально, но широко распространились в СМИ. Ким Чен Ын якобы познакомился с девушкой еще в начале 2000-х годов, однако роман между ними был разорван по настоянию бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, после чего вокалистка популярной музыкальной группы была выдана замуж за одного из офицеров личной охраны лидера КНДР. Многие также СМИ писали о том, что роман Ким Чен Ын с Хён Сон Воль продолжался и после регистрации ее брака, что, впрочем, не было доказано.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 23:17
СМИ: Ким Чен Ын передал часть полномочий своей сестре
В разные годы Хён Сон Воль была членом и даже руководила музыкальными ансамблями в КНДР. Она была солисткой действовавшего в КНДР с 1985 по 2011 года Ансамбля электромузыкальных инструментов "Почхонбо", пела в ансамблях "Ынхасу", "Моранбон", а в Южную Корею ездила в статусе руководителя Оркестра Самчжиен.
В августе 2013 года в СМИ появились сообщения о казни артистки и ряда других музыкантов по обвинению в том, что они снялись в порно. Однако уже в следующем году стало ясно, что заявления СМИ были вымыслом. В мае 2014 года Хён Сон Воль заметили в видеосюжете, показанном северокорейским телевидением.
В 2017 году она стала членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, а в 2018 году посетила Южную Корею в составе делегации КНДР на переговорах о совместном выходе под флагом объединенной Кореи на церемонии открытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 24.05.2020
24 мая, 02:12
Ким Чен Ын появился на публике после трех недель отсутствия
 
Хён Сон ВольКим Ё ЧжонКим Чен ЫнКим Чен ИрЮжная КореяСШАВ мире
 
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