https://ria.ru/20201101/kitay-1582531516.html
При обрушении моста в Китае погибли семь человек
При обрушении моста в Китае погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на северо-востоке Китая, сообщает местная газета Global Times. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:35
2020-11-01T13:35
2020-11-01T13:35
китай
тяньцзинь
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на северо-востоке Китая, сообщает местная газета Global Times.Инцидент произошел в городе Тяньцзинь. Местная полиция задержала причастных сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.Власти КНР направили на место происшествия группу для проведения расследования.
https://ria.ru/20191203/1561927282.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, тяньцзинь, в мире