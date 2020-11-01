https://ria.ru/20201101/kitay-1582531516.html

При обрушении моста в Китае погибли семь человек

При обрушении моста в Китае погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на северо-востоке Китая, сообщает местная газета Global Times. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T13:35

2020-11-01T13:35

2020-11-01T13:35

китай

тяньцзинь

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на северо-востоке Китая, сообщает местная газета Global Times.Инцидент произошел в городе Тяньцзинь. Местная полиция задержала причастных сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.Власти КНР направили на место происшествия группу для проведения расследования.

https://ria.ru/20191203/1561927282.html

китай

тяньцзинь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, тяньцзинь, в мире