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При обрушении моста в Китае погибли семь человек
При обрушении моста в Китае погибли семь человек
По меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на северо-востоке Китая, сообщает местная газета Global Times. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:35
2020-11-01T13:35
китай
тяньцзинь
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на северо-востоке Китая, сообщает местная газета Global Times.Инцидент произошел в городе Тяньцзинь. Местная полиция задержала причастных сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.Власти КНР направили на место происшествия группу для проведения расследования.
https://ria.ru/20191203/1561927282.html
китай
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китай, тяньцзинь, в мире

При обрушении моста в Китае погибли семь человек

13:35 01.11.2020
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли, еще пятеро пострадали при обрушении моста на северо-востоке Китая, сообщает местная газета Global Times.
Инцидент произошел в городе Тяньцзинь. Местная полиция задержала причастных сотрудников строительной компании, которая вела работы по реконструкции моста.
Власти КНР направили на место происшествия группу для проведения расследования.
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