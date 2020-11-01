Киевская полиция сообщила о задержании "минера" моста Патона
14:03 01.11.2020 (обновлено: 15:59 01.11.2020)
Ранее в воскресенье пресс-служба патрульной полиции Киева сообщила, что движение по мосту Патона ограничено из-за сообщения о минировании.
"Сегодня утром в столичную полицию поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли. В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это - уроженец Черниговской области 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщается на сайте.
Уточняется, что следователи завели уголовное дело по статье о заведомо ложных сообщениях об угрозе опасности граждан Уголовного кодекса Украины. "Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - добавили в полиции.
Пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в свою очередь, сообщила, что задержанный оказался бывшим военным. "По результатам следственных (розыскных) мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность "минера" и задержать его. Им оказался уроженец Чернигова, 1993 г.р., бывший военный", - сообщила пресс-служба в Facebook.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.
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