https://ria.ru/20201101/kiev-1582533276.html

Киевская полиция сообщила о задержании "минера" моста Патона

Киевская полиция сообщила о задержании "минера" моста Патона

Правоохранители задержали "минера" ряда объектов в Киеве, в том числе моста Патона, предварительно, он был пьян, возбуждено уголовное дело, передает в... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:03

2020-11-01T14:03

2020-11-01T15:59

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КИЕВ, 1 ноя - РИА Новости. Правоохранители задержали "минера" ряда объектов в Киеве, в том числе моста Патона, предварительно, он был пьян, возбуждено уголовное дело, передает в воскресенье пресс-служба Нацполиции Украины.Ранее в воскресенье пресс-служба патрульной полиции Киева сообщила, что движение по мосту Патона ограничено из-за сообщения о минировании."Сегодня утром в столичную полицию поступило три сообщения о заминировании различных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона. По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева. В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли. В течение часа оперативники полиции установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Это - уроженец Черниговской области 1993 года рождения. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения", - сообщается на сайте.Уточняется, что следователи завели уголовное дело по статье о заведомо ложных сообщениях об угрозе опасности граждан Уголовного кодекса Украины. "Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы", - добавили в полиции.Пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в свою очередь, сообщила, что задержанный оказался бывшим военным. "По результатам следственных (розыскных) мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность "минера" и задержать его. Им оказался уроженец Чернигова, 1993 г.р., бывший военный", - сообщила пресс-служба в Facebook.С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.

https://ria.ru/20200125/1563861703.html

https://ria.ru/20191114/1560950688.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черниговская область, киев, украина, в мире