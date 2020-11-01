https://ria.ru/20201101/kazaki-1582560490.html

Казаки помогли эвакуировать пациентов челябинского госпиталя

Казаки помогли эвакуировать пациентов челябинского госпиталя

Казаки Оренбургского казачьего войска приняли участие в ликвидации последствий взрыва кислородного баллона в челябинской городской больнице №2. Более пяти часов РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T18:51

2020-11-01T18:51

2020-11-01T18:51

российское казачество

россия

челябинская область

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Казаки Оренбургского казачьего войска приняли участие в ликвидации последствий взрыва кислородного баллона в челябинской городской больнице №2. Более пяти часов они помогали эвакуировать пациентов с коронавирусом в другие стационары и стояли в оцеплении места происшествия, сообщили в пресс-службе войска.В эвакуации участвовали казаки хуторов Южный и Челябинский, а также активисты молодежной казачьей организации Оренбургского войска. Благодаря слаженной работе дружинников, медиков, сотрудников МЧС и полиции удалось минимизировать время нахождения пациентов на улице."Поступил звонок от одного из дружинников с информацией о взрыве кислородного баллона, оперативно обзвонил ребят, кто живет в этом районе, приняли решение прибыть к больнице и помогать людям. Через 15 минут были на месте, сразу приступили к эвакуации и транспортировке пациентов до карет скорой помощи и автобусов", – рассказал командир казачьей добровольной народной дружины "Хутор Челябинский" Антон Беляев.Он отметил, что при работе с пациентами дружинники соблюдали меры предосторожности – использовали маски и обрабатывали руки после контакта с каждым больным.Как сообщили в Оренбургском казачьем войске, казаков, участвовавших в спасательной операции, планируется представить к наградам.Взрыв в госпитале для пациентов с коронавирусом на базе челябинской ГКБ №2 произошел 31 октября после возгорания кислородного баллона. В результате взрыва никто не пострадал, из больницы было эвакуировано 158 пациентов и 40 человек персонала.

https://ria.ru/20201008/kazaki-1578834456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российское казачество, россия, челябинская область