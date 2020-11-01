https://ria.ru/20201101/karabakh-1582509817.html
В Карабахе заявили об авиаударах по городу Мартуни
В Карабахе заявили об авиаударах по городу Мартуни
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об авиаударах азербайджанских ВС по городу Мартуни, есть разрушения. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:22
2020-11-01T09:22
2020-11-01T09:28
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила об авиаударах азербайджанских ВС по городу Мартуни, есть разрушения."В ночь на 1 ноября было неспокойно в городе Мартуни и прилегающих селах… Была использована военная авиация. В результате бомбардировки есть множество разрушений", - говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что на рассвете атаки на город продолжились.По данным госслужбы, ночью обстрелу подвергся Аскеранский район, азербайджанская сторона открыла огонь по селам Аветараноц и Сзнек из РСЗО "Град" и "Смерч". "Пострадавших среди гражданского населения нет. Размер материального ущерба уточняется", - говорится в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/karabakh-1582294976.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости.
Госслужба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики
сообщила об авиаударах азербайджанских ВС по городу Мартуни, есть разрушения.
"В ночь на 1 ноября было неспокойно в городе Мартуни и прилегающих селах… Была использована военная авиация. В результате бомбардировки есть множество разрушений", - говорится в сообщении, размещенном на странице госслужбы в Facebook. Отмечается, что на рассвете атаки на город продолжились.
По данным госслужбы, ночью обстрелу подвергся Аскеранский район, азербайджанская сторона открыла огонь по селам Аветараноц и Сзнек из РСЗО "Град" и "Смерч". "Пострадавших среди гражданского населения нет. Размер материального ущерба уточняется", - говорится в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан
обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт
. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.