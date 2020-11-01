https://ria.ru/20201101/kanada-1582512745.html

В машине подозреваемого в нападениях в Квебеке нашли канистры с топливом

В машине подозреваемого в нападениях в Квебеке нашли канистры с топливом

Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города, в салоне находились канистры с топливом и холодное... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:05

2020-11-01T10:05

2020-11-01T12:40

квебек (провинция)

в мире

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города, в салоне находились канистры с топливом и холодное оружие, сообщает канадская газета Le Soleil.Ранее полиция сообщила о задержании подозреваемого. Задержанный был госпитализирован. Сообщалось, что ему около 25 лет.Издание также сообщает, что у одной из жертв было перерезано горло.По сообщениям телеканала CBC, не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате нападения неизвестного "в средневековой одежде" с холодным оружием в Квебеке. Нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.

https://ria.ru/20201101/napadenie-1582506867.html

квебек (провинция)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квебек (провинция), в мире