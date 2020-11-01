https://ria.ru/20201101/kanada-1582512745.html
В машине подозреваемого в нападениях в Квебеке нашли канистры с топливом
В машине подозреваемого в нападениях в Квебеке нашли канистры с топливом
Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города, в салоне находились канистры с топливом и холодное... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:05
2020-11-01T10:05
2020-11-01T12:40
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Машина подозреваемого в нападениях в Квебеке обнаружена около дорогого отеля в историческом центре города, в салоне находились канистры с топливом и холодное оружие, сообщает канадская газета Le Soleil.Ранее полиция сообщила о задержании подозреваемого. Задержанный был госпитализирован. Сообщалось, что ему около 25 лет.Издание также сообщает, что у одной из жертв было перерезано горло.По сообщениям телеканала CBC, не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате нападения неизвестного "в средневековой одежде" с холодным оружием в Квебеке. Нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.
https://ria.ru/20201101/napadenie-1582506867.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квебек (провинция), в мире