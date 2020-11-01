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Подозреваемого в нападении на людей в Квебеке госпитализировали
Подозреваемого в нападении на людей в Квебеке госпитализировали
Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в историческом центре канадского города Квебек, госпитализирован после того, как был задержан полицией, сообщает... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:37
2020-11-01T10:35
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в историческом центре канадского города Квебек, госпитализирован после того, как был задержан полицией, сообщает радиостанция Radio Canada.Ранее полиция сообщила о задержании подозреваемого.По сообщению радиостанции, задержанному около 25 лет, он был доставлен в госпиталь.По сообщениям телеканала CBC, не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате нападения неизвестного "в средневековой одежде" с холодным оружием в Квебеке. Нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/kvebek-1582509943.html
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квебек (провинция), квебек (город), в мире

Подозреваемого в нападении на людей в Квебеке госпитализировали

09:37 01.11.2020 (обновлено: 10:35 01.11.2020)
 
© Flickr / Halton Region EMSКарета скорой помощи в Канаде
Карета скорой помощи в Канаде - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Flickr / Halton Region EMS
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в историческом центре канадского города Квебек, госпитализирован после того, как был задержан полицией, сообщает радиостанция Radio Canada.
Ранее полиция сообщила о задержании подозреваемого.
По сообщению радиостанции, задержанному около 25 лет, он был доставлен в госпиталь.
По сообщениям телеканала CBC, не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате нападения неизвестного "в средневековой одежде" с холодным оружием в Квебеке. Нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.
Полиция Канады. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
09:23
Полиция задержала напавшего на людей мужчину в канадском Квебеке
 
Квебек (провинция)Квебек (город)В мире
 
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