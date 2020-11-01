https://ria.ru/20201101/kanada-1582511031.html
Подозреваемого в нападении на людей в Квебеке госпитализировали
Подозреваемого в нападении на людей в Квебеке госпитализировали
Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в историческом центре канадского города Квебек, госпитализирован после того, как был задержан полицией, сообщает... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:37
2020-11-01T09:37
2020-11-01T10:35
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в историческом центре канадского города Квебек, госпитализирован после того, как был задержан полицией, сообщает радиостанция Radio Canada.Ранее полиция сообщила о задержании подозреваемого.По сообщению радиостанции, задержанному около 25 лет, он был доставлен в госпиталь.По сообщениям телеканала CBC, не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате нападения неизвестного "в средневековой одежде" с холодным оружием в Квебеке. Нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/kvebek-1582509943.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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