https://ria.ru/20201101/kanada-1582511031.html

Подозреваемого в нападении на людей в Квебеке госпитализировали

Подозреваемого в нападении на людей в Квебеке госпитализировали

Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в историческом центре канадского города Квебек, госпитализирован после того, как был задержан полицией, сообщает... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T09:37

2020-11-01T09:37

2020-11-01T10:35

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квебек (город)

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на людей в историческом центре канадского города Квебек, госпитализирован после того, как был задержан полицией, сообщает радиостанция Radio Canada.Ранее полиция сообщила о задержании подозреваемого.По сообщению радиостанции, задержанному около 25 лет, он был доставлен в госпиталь.По сообщениям телеканала CBC, не менее двух человек погибли и пятеро пострадали в результате нападения неизвестного "в средневековой одежде" с холодным оружием в Квебеке. Нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/kvebek-1582509943.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квебек (провинция), квебек (город), в мире