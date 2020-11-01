https://ria.ru/20201101/kanada-1582506197.html

В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде

В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде

Полиция в канадском Квебеке проводит масштабную поисковую операцию после того, как стало известно о человеке "в средневековой одежде" с холодным оружием,... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:28

2020-11-01T08:28

2020-11-01T10:06

квебек (провинция)

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в канадском Квебеке проводит масштабную поисковую операцию после того, как стало известно о человеке "в средневековой одежде" с холодным оружием, напавшем на нескольких человек, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.Как отмечает телеканал, нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.Сколько человек пострадали и в каком состоянии они находятся, пока не сообщается.Полиция в Twitter просит жителей города оставаться дома.

https://ria.ru/20201031/kitay-1582406428.html

квебек (провинция)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

квебек (провинция), в мире