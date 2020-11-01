https://ria.ru/20201101/kanada-1582506197.html
В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
Полиция в канадском Квебеке проводит масштабную поисковую операцию после того, как стало известно о человеке "в средневековой одежде" с холодным оружием,... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:28
2020-11-01T08:28
2020-11-01T10:06
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в канадском Квебеке проводит масштабную поисковую операцию после того, как стало известно о человеке "в средневековой одежде" с холодным оружием, напавшем на нескольких человек, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.Как отмечает телеканал, нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.Сколько человек пострадали и в каком состоянии они находятся, пока не сообщается.Полиция в Twitter просит жителей города оставаться дома.
https://ria.ru/20201031/kitay-1582406428.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
квебек (провинция), в мире