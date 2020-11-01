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В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
Полиция в канадском Квебеке проводит масштабную поисковую операцию после того, как стало известно о человеке "в средневековой одежде" с холодным оружием,... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:28
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квебек (провинция)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в канадском Квебеке проводит масштабную поисковую операцию после того, как стало известно о человеке "в средневековой одежде" с холодным оружием, напавшем на нескольких человек, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.Как отмечает телеканал, нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.Сколько человек пострадали и в каком состоянии они находятся, пока не сообщается.Полиция в Twitter просит жителей города оставаться дома.
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квебек (провинция), в мире

В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде

08:28 01.11.2020 (обновлено: 10:06 01.11.2020)
 
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция КанадыПолиция Канады. Архивное фото
Полиция Канады. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
CC BY 2.0 / Tony Hisgett / Полиция Канады
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Полиция в канадском Квебеке проводит масштабную поисковую операцию после того, как стало известно о человеке "в средневековой одежде" с холодным оружием, напавшем на нескольких человек, сообщает телеканал CBC со ссылкой на полицию.
Как отмечает телеканал, нападения, вероятно, произошли рядом со зданием парламента.
Сколько человек пострадали и в каком состоянии они находятся, пока не сообщается.
Полиция в Twitter просит жителей города оставаться дома.
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