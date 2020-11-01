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Ресторанный критик в США открыла кафе для бурундука, он принес чаевые

Ресторанный критик в США открыла кафе для бурундука, он принес чаевые

Ресторанный критик Анджела Хансбергер из США, которая скучала по работе во время пандемии COVID-19, создала миниатюрную закусочную для бурундука, который часто... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T00:32

2020-11-01T00:32

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ресторанный критик Анджела Хансбергер из США, которая скучала по работе во время пандемии COVID-19, создала миниатюрную закусочную для бурундука, который часто посещает крыльцо ее дома, сообщает UPI.Она пояснила, что закрытие ресторанов во время вспышки коронавируса стало ударом для нее как в профессиональном, так и в личном плане. "Мне было очень грустно за всех людей в отрасли, с которыми я работала", - сказала Хансбергер.Ее проект ресторана "Бурундук" начался, когда дядя прислал ей крошечный столик для пикника, который она изначально собиралась прибить к забору, чтобы белкам было удобнее лазить."Я поставила его на переднее крыльцо, чтобы отнести упаковку в мусорную корзину, - сказала она. - Когда вернулась, там сидел бурундук, похожий на маленького человечка. Я дал ему немного орехов, оставшихся от праздничного пирога, и он съел их. На следующее утро я сделала то же самое. Он приходил каждый день, иногда сидел за пустым столом и ждал меня".Хансбергер начала создавать версии популярных ресторанных блюд размером специально для бурундука, чтобы кормить своего ежедневного гостя, которого она назвала Телониус Мунк."Выяснила, что полезно для этих зверей, а что нет, и попыталась приготовить первые блюда из орехов, злаков и фруктов", - сказала она.Вскоре она добавила в "ресторан" миниатюрный бар для подачи суши."Однажды бурундук принес маленький сверток - скомканные листья - и положил его на стол. Я так понимаю, это были чаевые, - сказала Хансбергер.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

животные, рестораны, кафе, туризм, туристы, новости - туризм, сша