Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20201101/kafe-1582357203.html
Ресторанный критик в США открыла кафе для бурундука, он принес чаевые
Ресторанный критик в США открыла кафе для бурундука, он принес чаевые
Ресторанный критик Анджела Хансбергер из США, которая скучала по работе во время пандемии COVID-19, создала миниатюрную закусочную для бурундука, который часто... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:32
2020-11-01T00:32
животные
туризм
рестораны
кафе
туризм
туристы
новости - туризм
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149530/17/1495301705_0:170:1500:1014_1400x0_80_0_0_73a2d18ed278f5e622432c198fdc7932.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ресторанный критик Анджела Хансбергер из США, которая скучала по работе во время пандемии COVID-19, создала миниатюрную закусочную для бурундука, который часто посещает крыльцо ее дома, сообщает UPI.Она пояснила, что закрытие ресторанов во время вспышки коронавируса стало ударом для нее как в профессиональном, так и в личном плане. "Мне было очень грустно за всех людей в отрасли, с которыми я работала", - сказала Хансбергер.Ее проект ресторана "Бурундук" начался, когда дядя прислал ей крошечный столик для пикника, который она изначально собиралась прибить к забору, чтобы белкам было удобнее лазить."Я поставила его на переднее крыльцо, чтобы отнести упаковку в мусорную корзину, - сказала она. - Когда вернулась, там сидел бурундук, похожий на маленького человечка. Я дал ему немного орехов, оставшихся от праздничного пирога, и он съел их. На следующее утро я сделала то же самое. Он приходил каждый день, иногда сидел за пустым столом и ждал меня".Хансбергер начала создавать версии популярных ресторанных блюд размером специально для бурундука, чтобы кормить своего ежедневного гостя, которого она назвала Телониус Мунк."Выяснила, что полезно для этих зверей, а что нет, и попыталась приготовить первые блюда из орехов, злаков и фруктов", - сказала она.Вскоре она добавила в "ресторан" миниатюрный бар для подачи суши."Однажды бурундук принес маленький сверток - скомканные листья - и положил его на стол. Я так понимаю, это были чаевые, - сказала Хансбергер.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/149530/17/1495301705_74:0:1426:1014_1400x0_80_0_0_67121a1f08aac877511f2f362f2286cb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
животные, рестораны, кафе, туризм, туристы, новости - туризм, сша

Ресторанный критик в США открыла кафе для бурундука, он принес чаевые

00:32 01.11.2020
 
© Алексей Безруков Бурундук
Бурундук - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Алексей Безруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Ресторанный критик Анджела Хансбергер из США, которая скучала по работе во время пандемии COVID-19, создала миниатюрную закусочную для бурундука, который часто посещает крыльцо ее дома, сообщает UPI.
Она пояснила, что закрытие ресторанов во время вспышки коронавируса стало ударом для нее как в профессиональном, так и в личном плане. "Мне было очень грустно за всех людей в отрасли, с которыми я работала", - сказала Хансбергер.
Ее проект ресторана "Бурундук" начался, когда дядя прислал ей крошечный столик для пикника, который она изначально собиралась прибить к забору, чтобы белкам было удобнее лазить.
"Я поставила его на переднее крыльцо, чтобы отнести упаковку в мусорную корзину, - сказала она. - Когда вернулась, там сидел бурундук, похожий на маленького человечка. Я дал ему немного орехов, оставшихся от праздничного пирога, и он съел их. На следующее утро я сделала то же самое. Он приходил каждый день, иногда сидел за пустым столом и ждал меня".
Хансбергер начала создавать версии популярных ресторанных блюд размером специально для бурундука, чтобы кормить своего ежедневного гостя, которого она назвала Телониус Мунк.
"Выяснила, что полезно для этих зверей, а что нет, и попыталась приготовить первые блюда из орехов, злаков и фруктов", - сказала она.
Вскоре она добавила в "ресторан" миниатюрный бар для подачи суши.
"Однажды бурундук принес маленький сверток - скомканные листья - и положил его на стол. Я так понимаю, это были чаевые, - сказала Хансбергер.
 
ТуризмЖивотныеРестораныКафеТуризмтуристыНовости - ТуризмСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:40О путешествиях царской семьи расскажут на конференции в Подмосковье
00:37Священник в Лионе стал "жертвой атмосферы ненависти", считают в РПЦ
00:17В Степанакерте восстановили электроснабжение
00:14Россия возобновляет авиасообщение с Японией
00:11В Турции ввели налог на проживание в отелях
00:04В России изменились требования к ПТС
23:26Выплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца 2021 года
23:10Макрон заявил, что во Франции нет проблем ни с какой религией
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
23:02Степанакерт обесточен после обстрела
22:48На выплаты работающим с COVID-19 медикам выделят 24 миллиарда рублей
22:37Американский политолог заявил о надвигающейся войне с Китаем
22:37Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 39
22:31На окраинах Степанакерта прогремели взрывы
22:17Джонсон объявил о введении с 5 ноября карантина в Англии
22:15Жириновский удивился, что Кадыров потребовал от него извинений
21:47В Армении объяснили, что мешает перемирию в Карабахе
21:47Глава Элладской церкви осудил нападение на священника в Лионе
21:44В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом
21:41Стрелявшего в священника в Лионе мужчину задержали
Лента новостейМолния