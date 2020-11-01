Советник Трампа извинился за интервью RT
23:39 01.11.2020 (обновлено: 23:47 01.11.2020)
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Советник американского президента Дональда Трампа Скотт Атлас принес извинения за то, что дал интервью российскому телеканалу RT.
"Я недавно дал интервью RT и не знал, что они зарегистрированы в качестве иностранного агента. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил использовать себя. Я особенно извиняюсь перед сообществом национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас", — написал Атлас в своем Twitter.
Интервью Атласа для телепередачи Going Underground вышло в эфир RT в субботу. В ходе беседы с телеканалом советник Трампа заявил, в частности, что введение жесткого режима изоляции из-за коронавируса является "грандиозным провалом" государственной политики.
Министерство юстиции США в 2017 году внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская "Би-би-си", китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также внесли в список иноагентов.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".
30 октября, 14:53МедиавойныСимоньян прокомментировала маркировку сюжета RT в Twitter