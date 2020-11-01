https://ria.ru/20201101/intervyu-1582577899.html

Советник Трампа извинился за интервью RT

Советник Трампа извинился за интервью RT

Советник американского президента Дональда Трампа Скотт Атлас принес извинения за то, что дал интервью российскому телеканалу RT. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T23:39

2020-11-01T23:39

2020-11-01T23:47

дональд трамп

министерство юстиции сша

маргарита симоньян

сша

в мире

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Советник американского президента Дональда Трампа Скотт Атлас принес извинения за то, что дал интервью российскому телеканалу RT."Я недавно дал интервью RT и не знал, что они зарегистрированы в качестве иностранного агента. Я сожалею о том, что дал интервью, и прошу прощения за то, что позволил использовать себя. Я особенно извиняюсь перед сообществом национальной безопасности, которое усердно работает над тем, чтобы защитить нас", — написал Атлас в своем Twitter.Интервью Атласа для телепередачи Going Underground вышло в эфир RT в субботу. В ходе беседы с телеканалом советник Трампа заявил, в частности, что введение жесткого режима изоляции из-за коронавируса является "грандиозным провалом" государственной политики.Министерство юстиции США в 2017 году внесло RT America в список иностранных агентов по закону от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие, как британская "Би-би-си", китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Затем RT лишили аккредитации в конгрессе США. Компании-партнеры Sputnik USA также внесли в список иноагентов.Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582291239.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, министерство юстиции сша, маргарита симоньян, сша, в мире