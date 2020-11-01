Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201101/imamy-1582569453.html
В Татарстане рассказали о профилактике экстремизма среди заключенных
В Татарстане рассказали о профилактике экстремизма среди заключенных
Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) ведет активную духовно-просветительскую работу среди заключенных, а заключенное с УФСИН по региону... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T20:44
2020-11-01T20:44
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
камиль самигуллин
республика татарстан (татарстан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781323_0:0:3076:1730_1400x0_80_0_0_9852c1782a626090ee2b70321c4adb7a.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) ведет активную духовно-просветительскую работу среди заключенных, а заключенное с УФСИН по региону соглашению поспособствует более активной работе духовенства в тюрьмах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ."В подписанном соглашении основными направлениями&nbsp;сотрудничества обозначены&nbsp;реализация&nbsp;права осужденных на свободу совести и вероисповедания; совершение богослужений, религиозных обрядов, организация&nbsp;мероприятий для&nbsp;духовно-нравственного просвещения осужденных. При этом на территориях УФСИН РТ будут распространятся духовные ценности в рамках суннитских религиозно-правовых и богословских школ, на базе общегражданской российской идентичности и с учетом традиционных ценностей российского мусульманства", - отметили в муфтияте.По факту, как отметили в ДУМ РТ, эти направления деятельности реализуются ДУМ РТ и УФСИН РТ на системной основе с 2016 года. В связи с этим, начальник УФСИН по республике Эдуард Хиалеев "выразил искреннюю благодарность за работу, которая проводится муфтиятом в области духовно-нравственного воспитания осужденных&nbsp;и&nbsp;лично муфтию Татарстана Камилю Самигуллину за внимание к проблеме воспитания осужденных".На сегодняшний день во всех колониях республики работают молельные комнаты или мечети, в них трудятся специально подготовленные имамы. Они занимаются религиозным воспитанием заключенных: читают проповеди, отвечают на вопросы, связанные с религией, помогают изучать Коран, а также занимаются профилактикой экстремизма.
https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576781323_236:0:2965:2047_1400x0_80_0_0_8f0d55a9516cb9a2e9479435773225ac.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)

В Татарстане рассказали о профилактике экстремизма среди заключенных

20:44 01.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкМечеть Кул-Шариф в Казани
Мечеть Кул-Шариф в Казани - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) ведет активную духовно-просветительскую работу среди заключенных, а заключенное с УФСИН по региону соглашению поспособствует более активной работе духовенства в тюрьмах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
"В подписанном соглашении основными направлениями сотрудничества обозначены реализация права осужденных на свободу совести и вероисповедания; совершение богослужений, религиозных обрядов, организация мероприятий для духовно-нравственного просвещения осужденных. При этом на территориях УФСИН РТ будут распространятся духовные ценности в рамках суннитских религиозно-правовых и богословских школ, на базе общегражданской российской идентичности и с учетом традиционных ценностей российского мусульманства", - отметили в муфтияте.
По факту, как отметили в ДУМ РТ, эти направления деятельности реализуются ДУМ РТ и УФСИН РТ на системной основе с 2016 года. В связи с этим, начальник УФСИН по республике Эдуард Хиалеев "выразил искреннюю благодарность за работу, которая проводится муфтиятом в области духовно-нравственного воспитания осужденных и лично муфтию Татарстана Камилю Самигуллину за внимание к проблеме воспитания осужденных".
На сегодняшний день во всех колониях республики работают молельные комнаты или мечети, в них трудятся специально подготовленные имамы. Они занимаются религиозным воспитанием заключенных: читают проповеди, отвечают на вопросы, связанные с религией, помогают изучать Коран, а также занимаются профилактикой экстремизма.
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября, 18:22Религия и мировоззрение
Муфтий Татарстана назвал нападение подростка на полицейских провокацией
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеКамиль СамигуллинРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах президента Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния