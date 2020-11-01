https://ria.ru/20201101/imamy-1582569453.html

В Татарстане рассказали о профилактике экстремизма среди заключенных

В Татарстане рассказали о профилактике экстремизма среди заключенных

Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) ведет активную духовно-просветительскую работу среди заключенных, а заключенное с УФСИН по региону... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T20:44

2020-11-01T20:44

2020-11-01T20:44

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

камиль самигуллин

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) ведет активную духовно-просветительскую работу среди заключенных, а заключенное с УФСИН по региону соглашению поспособствует более активной работе духовенства в тюрьмах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ."В подписанном соглашении основными направлениями сотрудничества обозначены реализация права осужденных на свободу совести и вероисповедания; совершение богослужений, религиозных обрядов, организация мероприятий для духовно-нравственного просвещения осужденных. При этом на территориях УФСИН РТ будут распространятся духовные ценности в рамках суннитских религиозно-правовых и богословских школ, на базе общегражданской российской идентичности и с учетом традиционных ценностей российского мусульманства", - отметили в муфтияте.По факту, как отметили в ДУМ РТ, эти направления деятельности реализуются ДУМ РТ и УФСИН РТ на системной основе с 2016 года. В связи с этим, начальник УФСИН по республике Эдуард Хиалеев "выразил искреннюю благодарность за работу, которая проводится муфтиятом в области духовно-нравственного воспитания осужденных и лично муфтию Татарстана Камилю Самигуллину за внимание к проблеме воспитания осужденных".На сегодняшний день во всех колониях республики работают молельные комнаты или мечети, в них трудятся специально подготовленные имамы. Они занимаются религиозным воспитанием заключенных: читают проповеди, отвечают на вопросы, связанные с религией, помогают изучать Коран, а также занимаются профилактикой экстремизма.

https://ria.ru/20201030/napadenie-1582345388.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, республика татарстан (татарстан)