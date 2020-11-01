https://ria.ru/20201101/gubin-1582548214.html
Певец Андрей Губин перестал выходить на связь
Певец Андрей Губин перестал выходить на связь
Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин сообщил Пятому каналу, что уже больше месяца не может до него дозвониться. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T16:41
2020-11-01T16:41
2020-11-01T18:33
андрей губин
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин сообщил Пятому каналу, что уже больше месяца не может до него дозвониться.Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.Он уточнил, что близкие музыканта пока не обращались в полицию с заявлением о его пропаже. Друзья Губина надеются, что пропавший певец сам с ними свяжется.Затворнический образ жизни Губина продолжается несколько лет. По словам самого музыканта, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.
https://ria.ru/20190120/1549615505.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей губин
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Продюсер музыканта Андрея Губина
Тарас Ващишин сообщил Пятому каналу
, что уже больше месяца не может до него дозвониться.
Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.
"У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил, но сейчас что-то долговато его нет", — рассказал Ващишин.
Он уточнил, что близкие музыканта пока не обращались в полицию с заявлением о его пропаже. Друзья Губина надеются, что пропавший певец сам с ними свяжется.
Затворнический образ жизни Губина продолжается несколько лет. По словам самого музыканта, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.