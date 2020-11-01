https://ria.ru/20201101/gubin-1582548214.html

Певец Андрей Губин перестал выходить на связь

Певец Андрей Губин перестал выходить на связь

Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин сообщил Пятому каналу, что уже больше месяца не может до него дозвониться. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T16:41

2020-11-01T16:41

2020-11-01T18:33

андрей губин

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин сообщил Пятому каналу, что уже больше месяца не может до него дозвониться.Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.Он уточнил, что близкие музыканта пока не обращались в полицию с заявлением о его пропаже. Друзья Губина надеются, что пропавший певец сам с ними свяжется.Затворнический образ жизни Губина продолжается несколько лет. По словам самого музыканта, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.

https://ria.ru/20190120/1549615505.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей губин