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Певец Андрей Губин перестал выходить на связь
Певец Андрей Губин перестал выходить на связь
Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин сообщил Пятому каналу, что уже больше месяца не может до него дозвониться. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T16:41
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин сообщил Пятому каналу, что уже больше месяца не может до него дозвониться.Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.Он уточнил, что близкие музыканта пока не обращались в полицию с заявлением о его пропаже. Друзья Губина надеются, что пропавший певец сам с ними свяжется.Затворнический образ жизни Губина продолжается несколько лет. По словам самого музыканта, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.
https://ria.ru/20190120/1549615505.html
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андрей губин

Певец Андрей Губин перестал выходить на связь

16:41 01.11.2020 (обновлено: 18:33 01.11.2020)
 
© Фото : сайт Андрея ГубинаАндрей Губин
Андрей Губин - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Фото : сайт Андрея Губина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Продюсер музыканта Андрея Губина Тарас Ващишин сообщил Пятому каналу, что уже больше месяца не может до него дозвониться.
Он отметил, что артист недоступен не только для него, но и для коллег и друзей.

"У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил, но сейчас что-то долговато его нет", — рассказал Ващишин.

Он уточнил, что близкие музыканта пока не обращались в полицию с заявлением о его пропаже. Друзья Губина надеются, что пропавший певец сам с ними свяжется.
Стоп-кадр передачи Сегодня вечером. 19 января 2019 - РИА Новости, 1920, 20.01.2019
20 января 2019, 00:50Культура
Певец Андрей Губин рассказал о своей болезни
Затворнический образ жизни Губина продолжается несколько лет. По словам самого музыканта, он страдает из-за левосторонней прозопалгии лица — неврологического заболевания, из-за которого покинул сцену.
 
Андрей Губин
 
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