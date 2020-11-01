https://ria.ru/20201101/gruziya-1582553890.html

Грузинская оппозиция анонсировала проведение акции протеста через неделю

Грузинская оппозиция анонсировала проведение акции протеста через неделю

Представители оппозиционных партий, которые собрались на акции в центре Тбилиси, протестуя против итогов парламентских выборов, анонсируют проведение... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T17:37

2020-11-01T17:37

2020-11-01T17:58

давид бакрадзе

тбилиси

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционных партий, которые собрались на акции в центре Тбилиси, протестуя против итогов парламентских выборов, анонсируют проведение масштабного митинга и шествия с требованием назначения внеочередных выборов через неделю, передает корреспондент РИА Новости."Масштабный митинг состоится в следующее воскресенье. Мы начнём с шествия. Мы докажем "Грузинской мечте", что нас очень много. Будем бороться до конца!", - заявил оппозиционер Давид Бакрадзе журналистам.Акция протеста в эти минуты продолжается перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Центральное движение перекрыто участниками акции. На месте мобилизованы сотрудники патрульной полиции.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 - по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий - 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.Правящая партия "Грузинская мечта" лидирует на парламентских выборах в Грузии по партийным спискам, набирая чуть более 48% голосов, свидетельствуют данные ЦИК с 97,09% участков. В партии уже заявили, что она набирает парламентское большинство, дающее ей возможность сформировать правительство. На втором идет месте с 27,07%. идет оппозиционный блок "Сила в единстве". Лидеры оппозиционных сил в Грузии на брифинге после завершения голосования заявили, что считают итоги парламентских выборов нелегитимными и призвали сторонников к участию в акции протеста в центре Тбилиси в воскресенье.

https://ria.ru/20201101/vybory-1582539689.html

https://ria.ru/20201101/gruziya-1582509588.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Это символ несправедливости": Ника Мелия выбросил браслет, надетый на него прокуратурой Cоратник Саакашвили, кандидат в мажоритарные депутаты от округа Глдани (Тбилиси) Ника Мелия выбросил электронный браслет, надетый на него прокуратурой. "Я больше не собираюсь носить этот браслет. Это исключено, так как это символ несправедливости, это браслет насилия", – заявил Мелия. Ему предъявили обвинение в руководстве групповым насилием на акции протеста 20-21 июня и по решению суда 4 июля 2019 года на Мелия надели электронный браслет. Ему было запрещено покидать дом без предупреждения органов правопорядка, хотя он периодически нарушает это требование. Мелия также запрещены публичные выступления и заявления. 2020-11-01T17:37 true PT0M27S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

давид бакрадзе, тбилиси, грузия, в мире