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Правящая в Грузии партия лидирует на парламентских выборах
Правящая в Грузии партия лидирует на парламентских выборах
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:20
2020-11-01T09:20
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 72,45% участков.На втором идет месте оппозиционный блок "Сила в единстве" с 26,15%. Всего в парламент попадают восемь политических сил, которые преодолели однопроцентный барьер.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.
https://ria.ru/20201031/saakashvili-1582482065.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

Правящая в Грузии партия лидирует на парламентских выборах

09:20 01.11.2020
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкЖенщина принимает участие в голосовании на парламентских выборах в Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси
Женщина принимает участие в голосовании на парламентских выборах в Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 72,45% участков.
На втором идет месте оппозиционный блок "Сила в единстве" с 26,15%. Всего в парламент попадают восемь политических сил, которые преодолели однопроцентный барьер.
В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.
Михаил Саакашвили - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
Вчера, 20:30
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Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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