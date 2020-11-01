https://ria.ru/20201101/gruziya-1582509704.html

Правящая в Грузии партия лидирует на парламентских выборах

Правящая в Грузии партия лидирует на парламентских выборах

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T09:20

2020-11-01T09:20

2020-11-01T09:20

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 72,45% участков.На втором идет месте оппозиционный блок "Сила в единстве" с 26,15%. Всего в парламент попадают восемь политических сил, которые преодолели однопроцентный барьер.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.

https://ria.ru/20201031/saakashvili-1582482065.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире