https://ria.ru/20201101/gruziya-1582509704.html
Правящая в Грузии партия лидирует на парламентских выборах
Правящая в Грузии партия лидирует на парламентских выборах
Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:20
2020-11-01T09:20
2020-11-01T09:20
парламентские выборы в грузии — 2020
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта" по-прежнему лидирует на парламентских выборах по партийным спискам, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов с 72,45% участков.На втором идет месте оппозиционный блок "Сила в единстве" с 26,15%. Всего в парламент попадают восемь политических сил, которые преодолели однопроцентный барьер.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. Депутаты избираются на 4-летний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий 1%, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.
https://ria.ru/20201031/saakashvili-1582482065.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире