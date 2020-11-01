https://ria.ru/20201101/gruziya-1582508103.html

Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений

Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений

Шанса на улучшение российско-грузинских отношений нет при любом исходе парламентских выборов в Грузии, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T09:02

2020-11-01T09:02

2020-11-01T10:05

совет федерации рф

константин косачев

абхазия

южная осетия

грузия

в мире

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Шанса на улучшение российско-грузинских отношений нет при любом исходе парламентских выборов в Грузии, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. После подсчета голосов с 58,54% участков партия власти "Грузинская мечта" набирает 49,32%, при этом у оппозиционного блока "Сила в единстве" — 25,94%, свидетельствуют предварительные данные ЦИК."Думаю, шанса на улучшение двусторонних отношений при любом исходе выборов не было. Такой шанс появится, когда грузинские политики согласятся с очевидной, но неприятной для них правдой, а именно, что самопровозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году было результатом не российской, а грузинской политики, ошибочной по отношению к этим двум народам России на протяжении многих десятилетий еще в советские времена", — заявил Косачев.По его словам, в том случае, если грузинские политики это признают, если они "наберутся мужества" предложить абхазам и югоосетинам диалог на равных, у российско-грузинских отношений появится тот самый шанс на нормализацию и добрососедство.Депутаты в грузинский парламент избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.

https://ria.ru/20200621/1573270650.html

https://ria.ru/20200620/1573231484.html

абхазия

южная осетия

грузия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, константин косачев, абхазия, южная осетия, грузия, в мире