Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
09:02 01.11.2020 (обновлено: 10:05 01.11.2020)
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Шанса на улучшение российско-грузинских отношений нет при любом исходе парламентских выборов в Грузии, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
В субботу в Грузии прошли парламентские выборы. После подсчета голосов с 58,54% участков партия власти "Грузинская мечта" набирает 49,32%, при этом у оппозиционного блока "Сила в единстве" — 25,94%, свидетельствуют предварительные данные ЦИК.
"Думаю, шанса на улучшение двусторонних отношений при любом исходе выборов не было. Такой шанс появится, когда грузинские политики согласятся с очевидной, но неприятной для них правдой, а именно, что самопровозглашение независимости Абхазии и Южной Осетии в 2008 году было результатом не российской, а грузинской политики, ошибочной по отношению к этим двум народам России на протяжении многих десятилетий еще в советские времена", — заявил Косачев.
По его словам, в том случае, если грузинские политики это признают, если они "наберутся мужества" предложить абхазам и югоосетинам диалог на равных, у российско-грузинских отношений появится тот самый шанс на нормализацию и добрососедство.
"Увы, таких честных и мужественных политиков в современной, весьма националистической, Грузии явный дефицит", — констатировал сенатор.
Депутаты в грузинский парламент избираются на четырехлетний срок. Из 150 депутатских мест 120 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходной барьер для партий — один процент, мажоритарным кандидатам необходимо набрать более 50% голосов. Самостоятельно формировать правительство будет партия, которая получит более 40% голосов избирателей.