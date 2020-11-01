https://ria.ru/20201101/gruziya-1582502172.html
Грузинские оппозиционеры отказались признать легитимность выборов
Грузинские оппозиционеры отказались признать легитимность выборов
Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, утверждают о тотальной фальсификации и призывают население собраться в центре... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T04:08
2020-11-01T04:08
2020-11-01T04:16
парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582424963_0:17:1198:691_1400x0_80_0_0_c7f050b099c58405cc71f39e2285c0d4.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, утверждают о тотальной фальсификации и призывают население собраться в центре Тбилиси в воскресенье для проведения акции протеста, заявили лидеры оппозиционных сил на брифинге.Лидеры оппозиционных партий собрались на переговоры после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов."Это были не выборы, это была война", - заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и отметил, что выборы были тотально сфальсифицированы. Он призвал граждан прийти на протестную акцию в воскресенье на проспекте Руставели.Лидер партии "Лейбористов" Шалва Нателашвили заявил, что власти осуществили "тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы".
https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501659.html
грузия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582424963_135:0:1198:797_1400x0_80_0_0_4e55a1c8df99d8a22938e53a19bb9c18.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире