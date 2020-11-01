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Грузинские оппозиционеры отказались признать легитимность выборов
Грузинские оппозиционеры отказались признать легитимность выборов
Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, утверждают о тотальной фальсификации и призывают население собраться в центре... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T04:08
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парламентские выборы в грузии — 2020
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, утверждают о тотальной фальсификации и призывают население собраться в центре Тбилиси в воскресенье для проведения акции протеста, заявили лидеры оппозиционных сил на брифинге.Лидеры оппозиционных партий собрались на переговоры после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов."Это были не выборы, это была война", - заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и отметил, что выборы были тотально сфальсифицированы. Он призвал граждан прийти на протестную акцию в воскресенье на проспекте Руставели.Лидер партии "Лейбористов" Шалва Нателашвили заявил, что власти осуществили "тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы".
https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501659.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире

Грузинские оппозиционеры отказались признать легитимность выборов

04:08 01.11.2020 (обновлено: 04:16 01.11.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкМужчина принимает участие в голосовании на парламентских выборах в Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси
Мужчина принимает участие в голосовании на парламентских выборах в Грузии на одном из избирательных участков в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, утверждают о тотальной фальсификации и призывают население собраться в центре Тбилиси в воскресенье для проведения акции протеста, заявили лидеры оппозиционных сил на брифинге.
Лидеры оппозиционных партий собрались на переговоры после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов.
"Это были не выборы, это была война", - заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и отметил, что выборы были тотально сфальсифицированы. Он призвал граждан прийти на протестную акцию в воскресенье на проспекте Руставели.
Лидер партии "Лейбористов" Шалва Нателашвили заявил, что власти осуществили "тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы".
Здание ЦИК Грузии - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
03:35
Лидеры оппозиционных партий в Грузии планируют отправиться в ЦИК
 
Парламентские выборы в Грузии — 2020ГрузияВ мире
 
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