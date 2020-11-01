https://ria.ru/20201101/gruziya-1582502172.html

Грузинские оппозиционеры отказались признать легитимность выборов

Грузинские оппозиционеры отказались признать легитимность выборов

Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, утверждают о тотальной фальсификации и призывают население собраться в центре... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T04:08

2020-11-01T04:08

2020-11-01T04:16

парламентские выборы в грузии — 2020

грузия

в мире

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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. Оппозиционные партии в Грузии считают итоги парламентских выборов нелегитимными, утверждают о тотальной фальсификации и призывают население собраться в центре Тбилиси в воскресенье для проведения акции протеста, заявили лидеры оппозиционных сил на брифинге.Лидеры оппозиционных партий собрались на переговоры после объявления Центризбиркомом первых данных по итогам выборов."Это были не выборы, это была война", - заявил мажоритарный кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия и отметил, что выборы были тотально сфальсифицированы. Он призвал граждан прийти на протестную акцию в воскресенье на проспекте Руставели.Лидер партии "Лейбористов" Шалва Нателашвили заявил, что власти осуществили "тотальную фальсификацию итогов выборов и акции протеста продолжатся до тех пор, пока не будут назначены повторные выборы".

https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501659.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в грузии — 2020, грузия, в мире