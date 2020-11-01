https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501845.html
ЦИК Грузии заявил о необходимости второго тура выборов в 15 округах
ЦИК Грузии заявил о необходимости второго тура выборов в 15 округах
ЦИК Грузии сообщает о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30 после подсчета голосов с 33,45% участков. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T03:38
2020-11-01T03:38
2020-11-01T06:49
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ТБИЛИСИ, 1 ноя - РИА Новости. ЦИК Грузии сообщает о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах из 30 после подсчета голосов с 33,45% участков.Мажоритарным кандидатам по одномандатным округам необходимо набрать более 50% голосов, чтобы попасть в парламент.В данных на сайте комиссии отмечено, что во втором туре в 15 округах предположительно будут участвовать представители правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционного блока "Сила в единстве".
https://ria.ru/20201101/gruziya-1582501659.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
парламентские выборы в грузии — 2020, цик грузии, грузия, в мире