https://ria.ru/20201101/granata-1582535059.html

При подрыве гранаты на рынке под Владимиром пострадали три человека

При подрыве гранаты на рынке под Владимиром пострадали три человека

Три человека пострадали в результате подрыва гранаты на рынке в городе Коврове Владимирской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T14:24

2020-11-01T14:24

2020-11-01T21:00

владимирская область

ковров

происшествия

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БРЯНСК, 1 ноя — РИА Новости. Три человека пострадали в результате подрыва гранаты на рынке в городе Коврове Владимирской области, сообщает УМВД по региону.Отмечается, что сообщение о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский" поступило в полицию города Коврова в 10:30 мск 1 ноября."Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение", — говорится в сообщении.В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

https://ria.ru/20201101/vzryv-1582528612.html

владимирская область

ковров

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимирская область, ковров, происшествия