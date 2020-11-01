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При подрыве гранаты на рынке под Владимиром пострадали три человека
При подрыве гранаты на рынке под Владимиром пострадали три человека
Три человека пострадали в результате подрыва гранаты на рынке в городе Коврове Владимирской области, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:24
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владимирская область
ковров
происшествия
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БРЯНСК, 1 ноя — РИА Новости. Три человека пострадали в результате подрыва гранаты на рынке в городе Коврове Владимирской области, сообщает УМВД по региону.Отмечается, что сообщение о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский" поступило в полицию города Коврова в 10:30 мск 1 ноября."Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение", — говорится в сообщении.В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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владимирская область
ковров
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владимирская область, ковров, происшествия

При подрыве гранаты на рынке под Владимиром пострадали три человека

14:24 01.11.2020 (обновлено: 21:00 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи в Москве
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БРЯНСК, 1 ноя — РИА Новости. Три человека пострадали в результате подрыва гранаты на рынке в городе Коврове Владимирской области, сообщает УМВД по региону.
Отмечается, что сообщение о хлопке в торговом центре "Рынок Октябрьский" поступило в полицию города Коврова в 10:30 мск 1 ноября.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами. В результате происшествия пострадали трое человек, которые были госпитализированы в медучреждение", — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции работают на месте, устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
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