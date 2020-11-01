https://ria.ru/20201101/gospital-1582506325.html

Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии

Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии

Резервные коронавирусные госпитали будут работать до тех пор, пока не уйдёт пандемия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:30

2020-11-01T08:30

2020-11-01T08:45

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Резервные коронавирусные госпитали будут работать до тех пор, пока не уйдёт пандемия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1"."Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение нагрузки больничных коек под ковид, мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла", — сообщил Собянин.По словам мэра, все введённые в столице меры показали свою эффективность и "дают надежду, что ситуация не будет ухудшаться".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582462573.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва