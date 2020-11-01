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Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
Резервные коронавирусные госпитали будут работать до тех пор, пока не уйдёт пандемия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1". РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:30
2020-11-01T08:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Резервные коронавирусные госпитали будут работать до тех пор, пока не уйдёт пандемия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1"."Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение нагрузки больничных коек под ковид, мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла", — сообщил Собянин.По словам мэра, все введённые в столице меры показали свою эффективность и "дают надежду, что ситуация не будет ухудшаться".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201031/koronavirus-1582462573.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва

Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии

08:30 01.11.2020 (обновлено: 08:45 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкНезанятые больничные койки в палатах временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве
Незанятые больничные койки в палатах временного госпиталя COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Резервные коронавирусные госпитали будут работать до тех пор, пока не уйдёт пандемия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Резервные госпитали будут работать в полном объеме, даже если будет снижение нагрузки больничных коек под ковид, мы будем постепенно высвобождать стационарные здания, сохраняя резервные госпитали до тех пор, пока мы не убедимся, что пандемия прошла", — сообщил Собянин.
По словам мэра, все введённые в столице меры показали свою эффективность и "дают надежду, что ситуация не будет ухудшаться".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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