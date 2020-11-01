https://ria.ru/20201101/gaz-1582575959.html

Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ

Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ

Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на природный газ, поставляемый в Польшу "Газпромом" по "Ямальскому контракту", говорится в... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T22:43

2020-11-01T22:43

2020-11-01T23:22

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экономика

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Польская нефтегазовая компания PGNiG подала заявку на снижение цен на природный газ, поставляемый в Польшу "Газпромом" по "Ямальскому контракту", говорится в сообщении компании."PGNiG выступила за пересмотр ценовых условий поставок газа, реализуемых на основании долгосрочного контракта с "Газпромом". PGNiG <...> направила ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" заявку об изменении цены на газ, поставляемый в рамках соглашения о купле-продаже природного газа в Республику Польша от 25 сентября 1996 года (так называемый "Ямальский контракт"), в сторону снижения", — сообщила компания.В сообщении отмечается, что, в соответствии с контрактом, раз в три года каждая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, если сочтет, что они "не отвечают рыночной ситуации".Соглашение предусматривает поставки около десяти миллиардов кубометров газа ежегодно. Польша обязана отбирать не менее 8,7 миллиардов кубометров законтрактованного топлива. Соглашение действует до 2022 года.Польша регулярно судится с "Газпромом", пытаясь выбить более выгодные цены на газ или добиться от российского концерна уплаты какого-нибудь штрафа. Так, польский антимонопольный регулятор UOKiK ранее оштрафовал "Газпром" на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу "Северного потока — 2", а европейских партнеров проекта — на общую сумму 61 миллион долларов. UOKiK также добавил, что партнеры по проекту обязаны в течение 30 дней разорвать соглашения о финансировании строительства газопровода. "Газпром", в свою очередь, заявил, что принципиально не согласен с позицией польского регулятора и вынесенным им решением.В конце марта PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным польской компании, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществлявшихся начиная с 1 января 2014 года.В апреле польская компания уточнила, что российский концерн выставил счета на старых условиях, но потом скорректировал их, учтя мнение Стокгольмского арбитража."Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение суда. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнительное соглашение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен. В российской компании отметили, что это не нанесет ущерба позиции в суде."Ямальский контракт" от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту уменьшили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости голубого топлива, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка.

https://ria.ru/20200708/1574083570.html

https://ria.ru/20201022/ukraina-1580874056.html

https://ria.ru/20201007/shtraf-1578619125.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pgnig, газпром, польша, газпром экспорт, экономика