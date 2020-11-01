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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201101/elizavetinskie-chteniya-1582495604.html
О путешествиях царской семьи расскажут на конференции в Подмосковье
О путешествиях царской семьи расскажут на конференции в Подмосковье
Межрегиональная научная конференция "Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых" состоится 1-4 ноября в подмосковном Усово и... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:40
2020-11-01T00:40
религия и мировоззрение
религия
сергей романов
марфо-мариинская обитель
елисаветинско-сергиевское просветительское общество
елизавета федоровна
новости - религия и мировоззрение
российская академия наук
москва
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Межрегиональная научная конференция "Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых" состоится 1-4 ноября в подмосковном Усово и Казани, говорится в сообщении организаторов - Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).Московская область и Республика Татарстан - участники национального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуют в 19 регионах России фонд ЕСПО при поддержке Минкультуры и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых."Мы хотим расширить географию проекта "Императорский маршрут", собираем исторический материал, на основе которого специалисты по туризму могут выстроить новые маршруты. Маршрут - это уже и дворцы, резиденции, паломничества, путешествия - география максимальная", - рассказали РИА Новости организаторы.Участие в чтениях примут эксперты Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, специалисты Института всеобщей истории Российской Академии Наук, историки, архивисты, представители общественных, церковных организаций и туристического сообщества."Участники и гости узнают новые факты о знаменитой Царской дороге – Звенигородском тракте, по которому русские цари и императоры следовали на богомолье в Саввино-Сторожевский монастырь, о посещении членами императорской фамилии города Вильнюс, заслушают доклад о паломничествах представителей дома Романовых в Уфимскую епархию и Соловецкий монастырь", - пояснили в фонде. Также на конференции расскажут о знаменитом восточном путешествии цесаревича Николая Александровича, об августейших визитах в Пермскую губернию и создании по решению великой княгини Елизаветы Федоровны пещерного храма-часовни в Казанско-Богородицком монастыре.Отмечается, что фонд ЕСПО ежегодно проводит Елисаветинско-Сергиевские чтения 1 ноября - в день рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны - в местах, связанных с ее жизнью и благотворительной деятельностью."В этом году конференция начнет свою работу в единственном в Подмосковье императорском имении "Ильинское-Усово", принадлежавшем императрице Марии Александровне (супруге императора Александра II), а после кончины ее сыну - великому князю Сергею Александровичу и его супруге великой княгине Елизавете Федоровне. Вторая сессия научной конференции состоится в городе Казани, который не раз удостаивался августейших посещений представителей императорской фамилии", - говорится в сообщении.Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия".Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.
https://ria.ru/20200920/khod--1577516985.html
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религия, сергей романов, марфо-мариинская обитель, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, елизавета федоровна, новости - религия и мировоззрение, российская академия наук, москва, московская область (подмосковье), казань, справки

О путешествиях царской семьи расскажут на конференции в Подмосковье

00:40 01.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПятаковПамятник Елизавете Федоровне Романовой на территории Спасского храма в селе Усово Московской области
Памятник Елизавете Федоровне Романовой на территории Спасского храма в селе Усово Московской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Межрегиональная научная конференция "Путешествия и паломничества представителей императорского дома Романовых" состоится 1-4 ноября в подмосковном Усово и Казани, говорится в сообщении организаторов - Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО).
Московская область и Республика Татарстан - участники национального историко-культурного туристического проекта "Императорский маршрут", который реализуют в 19 регионах России фонд ЕСПО при поддержке Минкультуры и Федерального агентства по туризму. Проект направлен на сохранение исторической памяти о 300-летнем правлении представителей императорского дома Романовых.
"Мы хотим расширить географию проекта "Императорский маршрут", собираем исторический материал, на основе которого специалисты по туризму могут выстроить новые маршруты. Маршрут - это уже и дворцы, резиденции, паломничества, путешествия - география максимальная", - рассказали РИА Новости организаторы.
Участие в чтениях примут эксперты Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества, специалисты Института всеобщей истории Российской Академии Наук, историки, архивисты, представители общественных, церковных организаций и туристического сообщества.
"Участники и гости узнают новые факты о знаменитой Царской дороге – Звенигородском тракте, по которому русские цари и императоры следовали на богомолье в Саввино-Сторожевский монастырь, о посещении членами императорской фамилии города Вильнюс, заслушают доклад о паломничествах представителей дома Романовых в Уфимскую епархию и Соловецкий монастырь", - пояснили в фонде. Также на конференции расскажут о знаменитом восточном путешествии цесаревича Николая Александровича, об августейших визитах в Пермскую губернию и создании по решению великой княгини Елизаветы Федоровны пещерного храма-часовни в Казанско-Богородицком монастыре.
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Отмечается, что фонд ЕСПО ежегодно проводит Елисаветинско-Сергиевские чтения 1 ноября - в день рождения святой преподобномученицы великой княгини Елизаветы Федоровны - в местах, связанных с ее жизнью и благотворительной деятельностью.
"В этом году конференция начнет свою работу в единственном в Подмосковье императорском имении "Ильинское-Усово", принадлежавшем императрице Марии Александровне (супруге императора Александра II), а после кончины ее сыну - великому князю Сергею Александровичу и его супруге великой княгине Елизавете Федоровне. Вторая сессия научной конференции состоится в городе Казани, который не раз удостаивался августейших посещений представителей императорской фамилии", - говорится в сообщении.
Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", созданный в 2011 году, по данным сайта, реализует программы "в области просвещения и благотворительности, поддержки отечественной культуры, изучения исторического наследия".
Святая преподобномученица великая княгиня Елизавета (Елизавета Александра Луиза Алиса) родилась 1 ноября 1864 года в Дармштадте (Германия). После вступления в брак с великим князем Сергеем Александровичем Романовым (сыном Александра II и дядей Николая II) переехала в Россию, где активно занималась благотворительностью. Она основала Марфо-Мариинскую обитель в Москве, была председателем Петровского благотворительного общества в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургского дамского комитета Российского общества Красного Креста, Царскосельского благотворительного общества и Убежища для слабосильных и выздоравливающих детей. В 1896 году основала Елизаветинскую общину сестер милосердия в Санкт-Петербурге. Также она была попечительницей Филармонического общества, Строгановского училища и учредила приют для престарелых театральных деятелей. Была убита в 1918 году большевиками. Канонизирована Русской церковью в 1992 году.
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