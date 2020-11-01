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"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
Сестра Михаила Ефремова Анастасия прокомментировала в беседе с "МК" перспективы отбывания артистом наказания в хозяйственном отряде СИЗО. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T05:02
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сестра Михаила Ефремова Анастасия прокомментировала в беседе с "МК" перспективы отбывания артистом наказания в хозяйственном отряде СИЗО.Ранее СМИ сообщали, что осужденные из хозотряда, отбывать наказание в котором выразил желание Ефремов, выступили против работы с актером. Часть заключенных выразила опасение, что артист не справится со своими новыми обязанностями и часть его работы придется выполнять другим осужденным."С него корона не упадет. Конечно, он не большой мастер уборки и разноса. Но вряд ли его станут использовать подобным образом, это просто нерентабельно!" — заявила Ефремова, отвечая на вопрос, справится ли артист с такой работой.По ее словам, актер, находясь в СИЗО, остается "живым", не теряет чувства юмора, также он в курсе всего, что о нем пишут. "Мы мучительно пытаемся нащупать, как его оттуда вытащить. Мы все равно ничего не докажем. Можно жизнь посвятить этому. Это как драма на перевале Дятлова — десятилетия минули, а до сих пор никто не знает, что там произошло. Мы будем биться за то, чтобы Мишу нам вернули. И не важно, на каких условиях, унизительных или нет", — добавила сестра артиста.ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.
https://ria.ru/20201030/efremov-1582259014.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО

05:02 01.11.2020 (обновлено: 10:45 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сестра Михаила Ефремова Анастасия прокомментировала в беседе с "МК" перспективы отбывания артистом наказания в хозяйственном отряде СИЗО.
Ранее СМИ сообщали, что осужденные из хозотряда, отбывать наказание в котором выразил желание Ефремов, выступили против работы с актером. Часть заключенных выразила опасение, что артист не справится со своими новыми обязанностями и часть его работы придется выполнять другим осужденным.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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В ОНК рассказали, может ли Ефремов отбывать срок в хозотряде в СИЗО
"С него корона не упадет. Конечно, он не большой мастер уборки и разноса. Но вряд ли его станут использовать подобным образом, это просто нерентабельно!" — заявила Ефремова, отвечая на вопрос, справится ли артист с такой работой.
По ее словам, актер, находясь в СИЗО, остается "живым", не теряет чувства юмора, также он в курсе всего, что о нем пишут.
"Мы мучительно пытаемся нащупать, как его оттуда вытащить. Мы все равно ничего не докажем. Можно жизнь посвятить этому. Это как драма на перевале Дятлова — десятилетия минули, а до сих пор никто не знает, что там произошло. Мы будем биться за то, чтобы Мишу нам вернули. И не важно, на каких условиях, унизительных или нет", — добавила сестра артиста.
ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.
Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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