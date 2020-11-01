https://ria.ru/20201101/efremov-1582502721.html

"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО

"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО

Сестра Михаила Ефремова Анастасия прокомментировала в беседе с "МК" перспективы отбывания артистом наказания в хозяйственном отряде СИЗО. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T05:02

2020-11-01T05:02

2020-11-01T10:45

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Сестра Михаила Ефремова Анастасия прокомментировала в беседе с "МК" перспективы отбывания артистом наказания в хозяйственном отряде СИЗО.Ранее СМИ сообщали, что осужденные из хозотряда, отбывать наказание в котором выразил желание Ефремов, выступили против работы с актером. Часть заключенных выразила опасение, что артист не справится со своими новыми обязанностями и часть его работы придется выполнять другим осужденным."С него корона не упадет. Конечно, он не большой мастер уборки и разноса. Но вряд ли его станут использовать подобным образом, это просто нерентабельно!" — заявила Ефремова, отвечая на вопрос, справится ли артист с такой работой.По ее словам, актер, находясь в СИЗО, остается "живым", не теряет чувства юмора, также он в курсе всего, что о нем пишут. "Мы мучительно пытаемся нащупать, как его оттуда вытащить. Мы все равно ничего не докажем. Можно жизнь посвятить этому. Это как драма на перевале Дятлова — десятилетия минули, а до сих пор никто не знает, что там произошло. Мы будем биться за то, чтобы Мишу нам вернули. И не важно, на каких условиях, унизительных или нет", — добавила сестра артиста.ДТП с участием актера произошло в центре Москвы 8 июня. На своем Jeep Grand Cherokee актер пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в "Ладу". За ее рулем находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Позднее он умер от полученных травм в больнице.Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы, однако Мосгорсуд снизил срок до 7,5 года. Адвокаты планируют обжаловать приговор в кассации.

https://ria.ru/20201030/efremov-1582259014.html

https://ria.ru/20201030/efremov-1582244449.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия