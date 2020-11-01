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В Крыму при падении автомобиля в канал погибли два человека
В Крыму при падении автомобиля в канал погибли два человека
Автомобиль с пассажирами опрокинулся в Северо-Крымский канал, погибли два человека, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:09
2020-11-01T14:16
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Автомобиль с пассажирами опрокинулся в Северо-Крымский канал, погибли два человека, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.ДТП произошло в Красноперекопском районе на автодороге Воинка-Красноармейское. К месту происшествия были направлены три бригады скорой помощи."Автомобиль "Славута" съехал с дорожного полотна и опрокинулся в Северо-Крымский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. К сожалению, 2 человека получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.Пострадавшие с многочисленными травмами доставлены в больницу.
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республика крым
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, происшествия

В Крыму при падении автомобиля в канал погибли два человека

14:09 01.11.2020 (обновлено: 14:16 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Автомобиль с пассажирами опрокинулся в Северо-Крымский канал, погибли два человека, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС РФ.
ДТП произошло в Красноперекопском районе на автодороге Воинка-Красноармейское. К месту происшествия были направлены три бригады скорой помощи.
"Автомобиль "Славута" съехал с дорожного полотна и опрокинулся в Северо-Крымский канал. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. К сожалению, 2 человека получили травмы, не совместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Пострадавшие с многочисленными травмами доставлены в больницу.
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