https://ria.ru/20201101/dtp-1582510916.html

В Краснодарском крае легковушка сбила восемь человек, пятеро погибли

В Краснодарском крае легковушка сбила восемь человек, пятеро погибли

Пять человек погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где легковушка выехала на полосу встречного движения и наехала на восемь человек, сообщает... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T09:34

2020-11-01T09:34

2020-11-01T10:12

краснодарский край

происшествия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где легковушка выехала на полосу встречного движения и наехала на восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.Сообщение о ДТП на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское поступило около пяти утра."Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметив впереди стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек. В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан", — говорится в сообщении.Кроме того, согласно сообщению, другие участники аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку.

https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, происшествия