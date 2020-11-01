В Краснодарском крае легковушка сбила восемь человек, пятеро погибли
09:34 01.11.2020 (обновлено: 10:12 01.11.2020)
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где легковушка выехала на полосу встречного движения и наехала на восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.
Сообщение о ДТП на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское поступило около пяти утра.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметив впереди стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек. В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан", — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно сообщению, другие участники аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку.
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