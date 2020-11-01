Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201101/dtp-1582510916.html
В Краснодарском крае легковушка сбила восемь человек, пятеро погибли
В Краснодарском крае легковушка сбила восемь человек, пятеро погибли
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где легковушка выехала на полосу встречного движения и наехала на восемь человек, сообщает... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T09:34
2020-11-01T10:12
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_0:217:2871:1832_1400x0_80_0_0_4f09d1b1192939d428c99bacb13a6ae2.jpg
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где легковушка выехала на полосу встречного движения и наехала на восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.Сообщение о ДТП на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское поступило около пяти утра."Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметив впереди стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек. В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан", — говорится в сообщении.Кроме того, согласно сообщению, другие участники аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку.
https://ria.ru/20201027/dtp-1581811775.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155548/35/1555483571_71:0:2800:2047_1400x0_80_0_0_ce333b249438249526015ba0ef891df2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
краснодарский край, происшествия

В Краснодарском крае легковушка сбила восемь человек, пятеро погибли

09:34 01.11.2020 (обновлено: 10:12 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП на трассе в Краснодарском крае, где легковушка выехала на полосу встречного движения и наехала на восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в воскресенье.
Сообщение о ДТП на 26-м километре автодороги Гулькевичи — Отрадо-Кубанское — Отрадо-Ольгинское поступило около пяти утра.
"Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 27-летний водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по своей полосе в туманную погоду, заметив впереди стоящие автомобили ВАЗ-2115 и ВАЗ-21099, во избежание столкновения выехал на встречную полосу, где совершил наезд на восемь человек. В результате ДТП от полученных травм скончались пятеро граждан", — говорится в сообщении.
Кроме того, согласно сообщению, другие участники аварии госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку.
Авария с участием машины из кортежа Юнус-Бека Евкурова. 26 октября 2014. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 18:30
"Превысил": как виновник громкого смертельного ДТП избежал колонии
 
Краснодарский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах главы Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд пообещал продолжение "золотой осени"
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния