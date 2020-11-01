https://ria.ru/20201101/drsmd-1582515693.html

Экс-госсекретарь США назвал выход Вашингтона из ДРСМД огромной ошибкой

Экс-госсекретарь США назвал выход Вашингтона из ДРСМД огромной ошибкой

Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, занимавший этот пост с 1982 по 1989 годы, считает огромной ошибкой выход США из Договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:36

2020-11-01T10:36

2020-11-01T10:36

выход сша из договора о рсмд

дональд трамп

сша

безопасность

в мире

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, занимавший этот пост с 1982 по 1989 годы, считает огромной ошибкой выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)."Выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – огромная ошибка. Вы потеряли не только само соглашение, но и все эти положения по контролю за соблюдением, над которыми мы так долго работали", - заявил Шульц в интервью газете New York Times."Они, похоже, скептически относятся к этим соглашениям, к любому соглашению. Соглашения обычно не бывают идеальными. Вы не получите всего, чего хотите. Стоит немного идти на компромиссы. Это намного лучше, чем вообще ничего", - выразил Шульц свое мнение по поводу действий администрации президента США Дональда Трампа.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.

https://ria.ru/20200826/rakety-1576316422.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход сша из договора о рсмд, дональд трамп, сша, безопасность, в мире