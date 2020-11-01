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Экс-госсекретарь США назвал выход Вашингтона из ДРСМД огромной ошибкой
Экс-госсекретарь США назвал выход Вашингтона из ДРСМД огромной ошибкой
Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, занимавший этот пост с 1982 по 1989 годы, считает огромной ошибкой выход США из Договора о ликвидации ракет средней и... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:36
2020-11-01T10:36
выход сша из договора о рсмд
дональд трамп
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, занимавший этот пост с 1982 по 1989 годы, считает огромной ошибкой выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)."Выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – огромная ошибка. Вы потеряли не только само соглашение, но и все эти положения по контролю за соблюдением, над которыми мы так долго работали", - заявил Шульц в интервью газете New York Times."Они, похоже, скептически относятся к этим соглашениям, к любому соглашению. Соглашения обычно не бывают идеальными. Вы не получите всего, чего хотите. Стоит немного идти на компромиссы. Это намного лучше, чем вообще ничего", - выразил Шульц свое мнение по поводу действий администрации президента США Дональда Трампа.Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.
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выход сша из договора о рсмд, дональд трамп, сша, безопасность, в мире

Экс-госсекретарь США назвал выход Вашингтона из ДРСМД огромной ошибкой

10:36 01.11.2020
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinПочетный караул у здания Пентагона, где расположена Штаб-квартира Министерства обороны США
Почетный караул у здания Пентагона, где расположена Штаб-квартира Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Джордж Шульц, занимавший этот пост с 1982 по 1989 годы, считает огромной ошибкой выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – огромная ошибка. Вы потеряли не только само соглашение, но и все эти положения по контролю за соблюдением, над которыми мы так долго работали", - заявил Шульц в интервью газете New York Times.
"Они, похоже, скептически относятся к этим соглашениям, к любому соглашению. Соглашения обычно не бывают идеальными. Вы не получите всего, чего хотите. Стоит немного идти на компромиссы. Это намного лучше, чем вообще ничего", - выразил Шульц свое мнение по поводу действий администрации президента США Дональда Трампа.
Договор между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне (США) генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и до прекращения своего действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него США носил бессрочный характер.
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Выход США из договора о РСМДДональд ТрампСШАБезопасностьВ мире
 
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