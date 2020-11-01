Додон заявил, что Молдавии не нужен политический кризис
12:27 01.11.2020 (обновлено: 18:39 01.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что стране не нужен, помимо экономического, "дополнительный политический кризис".
Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, Додон проголосовал на выборах на участке, который расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе Кишинева. Как сказал Додон журналистам, он "проголосовал за мир, стабильность, дружбу разных представителей национальностей, которые живут в Республике Молдова, и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнерами".
"Большинство граждан Республики Молдова хотят стабильности. Я уверен, что нам не нужен хаос, тем более в нынешней ситуации. Когда пандемия еще в Молдове, когда есть кризис экономический, нам не нужен дополнительный политический кризис", — сказал журналистам Додон на избирательном участке в воскресенье.
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