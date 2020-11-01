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Додон заявил, что Молдавии не нужен политический кризис
Додон заявил, что Молдавии не нужен политический кризис
Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что стране не нужен, помимо экономического, "дополнительный политический... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T12:27
2020-11-01T18:39
парламентские выборы в молдавии в 2019 году
игорь додон
молдавия
кишинев
в мире
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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что стране не нужен, помимо экономического, "дополнительный политический кризис".Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, Додон проголосовал на выборах на участке, который расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе Кишинева. Как сказал Додон журналистам, он "проголосовал за мир, стабильность, дружбу разных представителей национальностей, которые живут в Республике Молдова, и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнерами"."Большинство граждан Республики Молдова хотят стабильности. Я уверен, что нам не нужен хаос, тем более в нынешней ситуации. Когда пандемия еще в Молдове, когда есть кризис экономический, нам не нужен дополнительный политический кризис", — сказал журналистам Додон на избирательном участке в воскресенье.
https://radiosputnik.ria.ru/20201028/dodon-1581887346.html
молдавия
кишинев
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парламентские выборы в молдавии в 2019 году, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире

Додон заявил, что Молдавии не нужен политический кризис

12:27 01.11.2020 (обновлено: 18:39 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что стране не нужен, помимо экономического, "дополнительный политический кризис".
Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, Додон проголосовал на выборах на участке, который расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе Кишинева. Как сказал Додон журналистам, он "проголосовал за мир, стабильность, дружбу разных представителей национальностей, которые живут в Республике Молдова, и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнерами".
"Большинство граждан Республики Молдова хотят стабильности. Я уверен, что нам не нужен хаос, тем более в нынешней ситуации. Когда пандемия еще в Молдове, когда есть кризис экономический, нам не нужен дополнительный политический кризис", — сказал журналистам Додон на избирательном участке в воскресенье.
Президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
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"Думаю, справимся". Додон о перспективах дестабилизации в Молдавии
 
Парламентские выборы в Молдавии в 2019 годуИгорь ДодонМолдавияКишиневВ мире
 
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