https://ria.ru/20201101/dodon-1582525564.html

Додон заявил, что Молдавии не нужен политический кризис

Додон заявил, что Молдавии не нужен политический кризис

Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что стране не нужен, помимо экономического, "дополнительный политический... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T12:27

2020-11-01T12:27

2020-11-01T18:39

парламентские выборы в молдавии в 2019 году

игорь додон

молдавия

кишинев

в мире

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КИШИНЕВ, 1 ноя — РИА Новости. Действующий президент Молдавии Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок, заявил, что стране не нужен, помимо экономического, "дополнительный политический кризис".Как передает с места событий корреспондент РИА Новости, Додон проголосовал на выборах на участке, который расположен в медико-территориальном учреждении в районе Буюкань на северо-западе Кишинева. Как сказал Додон журналистам, он "проголосовал за мир, стабильность, дружбу разных представителей национальностей, которые живут в Республике Молдова, и за баланс в отношениях с нашими зарубежными партнерами"."Большинство граждан Республики Молдова хотят стабильности. Я уверен, что нам не нужен хаос, тем более в нынешней ситуации. Когда пандемия еще в Молдове, когда есть кризис экономический, нам не нужен дополнительный политический кризис", — сказал журналистам Додон на избирательном участке в воскресенье.

https://radiosputnik.ria.ru/20201028/dodon-1581887346.html

молдавия

кишинев

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

парламентские выборы в молдавии в 2019 году, игорь додон, молдавия, кишинев, в мире