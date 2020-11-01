https://ria.ru/20201101/distantsiya-1582522142.html
В Южной Корее введут пятиуровневую систему социального дистанцирования
В Южной Корее введут пятиуровневую систему социального дистанцирования
Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн в воскресенье объявил, что правительство введет новую 5-уровневую систему социального дистанцирования, чтобы обеспечить... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:45
2020-11-01T11:45
2020-11-01T11:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
южная корея
сеул
в мире
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СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн в воскресенье объявил, что правительство введет новую 5-уровневую систему социального дистанцирования, чтобы обеспечить индивидуализированный противоэпидемический контроль.На данный момент в Южной Корее существует система антивирусных мер из трех уровней, сейчас по стране действует первый. При фиксировании по 50-100 случаев заболевания в сутки в течение 14 дней может быть объявлен второй уровень, который подразумевает больше ограничений в плане проведения мероприятий и деятельности общественных заведений. По состоянию на 1 ноября в Южной Корее уже пятый день подряд фиксируют более 100 новых больных COVID-19. Такие цифры соответствуют уже критериям 3-его уровня.Система из трёх уровней получает изрядную долю критики за отсутствие должной гибкости. Практика уже показала необходимость более детализированных критериев. После вспышки коронавируса в конце августа, когда в день регистрировали более 400 случаев COVID-19, в столице страны Сеуле пришлось ввести официально не существующий, но так называемый, "уровень 2,5", во время которого все школы и университеты работали онлайн, были закрыты бары, клубы, караоке, другие развлекательные заведения, все религиозные службы также проводились онлайн. Власти так и не решились перевести регион на третий уровень дистанцирования, опасаясь негативного влияния на экономику."Разница в строгости антивирусных мер в прошлой трехуровневой системе была слишком большой, критерии для запрета принимать посетителей были одинаковыми и не учитывали особенности учреждений. Мы пытаемся повысить эффективность, реконструируя антивирусные меры с учетом индивидуальных особенностей", - заявил Чон Се Гюн во время заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности.Премьер-министр сообщил, что в соответствии с новой схемой объекты будут сгруппированы на "приоритетные" в плане контроля и "обычные". Однако меры направлены не на ослабление, а наоборот, на более устойчивую систему регуляции, которая позволит правительству вводить достаточно строгие меры, не перебарщивая.Кроме того, ношение масок и другие ключевые правила, которые ранее были обязательными только на объектах "высокого риска", теперь будут применяться ко всем объектам. В Южной Корее с 13 ноября начнет в полную силу действовать система штрафов за присутствие без маски в общественных местах и транспорте. Нарушителям придется платить 100 тысяч вон (примерно 85 долларов).Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580765754.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, южная корея, сеул, в мире
СЕУЛ, 1 ноя – РИА Новости.
Премьер-министр Южной Кореи
Чон Се Гюн в воскресенье объявил, что правительство введет новую 5-уровневую систему социального дистанцирования, чтобы обеспечить индивидуализированный противоэпидемический контроль.
На данный момент в Южной Корее существует система антивирусных мер из трех уровней, сейчас по стране действует первый. При фиксировании по 50-100 случаев заболевания в сутки в течение 14 дней может быть объявлен второй уровень, который подразумевает больше ограничений в плане проведения мероприятий и деятельности общественных заведений. По состоянию на 1 ноября в Южной Корее уже пятый день подряд фиксируют более 100 новых больных COVID-19. Такие цифры соответствуют уже критериям 3-его уровня.
Система из трёх уровней получает изрядную долю критики за отсутствие должной гибкости. Практика уже показала необходимость более детализированных критериев. После вспышки коронавируса в конце августа, когда в день регистрировали более 400 случаев COVID-19, в столице страны Сеуле
пришлось ввести официально не существующий, но так называемый, "уровень 2,5", во время которого все школы и университеты работали онлайн, были закрыты бары, клубы, караоке, другие развлекательные заведения, все религиозные службы также проводились онлайн. Власти так и не решились перевести регион на третий уровень дистанцирования, опасаясь негативного влияния на экономику.
"Разница в строгости антивирусных мер в прошлой трехуровневой системе была слишком большой, критерии для запрета принимать посетителей были одинаковыми и не учитывали особенности учреждений. Мы пытаемся повысить эффективность, реконструируя антивирусные меры с учетом индивидуальных особенностей", - заявил Чон Се Гюн во время заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями и обеспечению безопасности.
Премьер-министр сообщил, что в соответствии с новой схемой объекты будут сгруппированы на "приоритетные" в плане контроля и "обычные". Однако меры направлены не на ослабление, а наоборот, на более устойчивую систему регуляции, которая позволит правительству вводить достаточно строгие меры, не перебарщивая.
Кроме того, ношение масок и другие ключевые правила, которые ранее были обязательными только на объектах "высокого риска", теперь будут применяться ко всем объектам. В Южной Корее с 13 ноября начнет в полную силу действовать система штрафов за присутствие без маски в общественных местах и транспорте. Нарушителям придется платить 100 тысяч вон (примерно 85 долларов).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.